Nem olyan régen jött a hír, hogy megfejtették a púpos bálnák (más néven hosszúszárnyú bálnák) énekét. A púpos bálnák és más sziláscetek különleges gégét fejlesztettek ki, amely lehetővé teszi, hogy a víz alatt énekeljenek. A hangok fontosak a túlélésükhöz, mert ezek segítségével találják meg egymást az óceánban párzáskor. U alakú a hangszáluk, gégéjükben egy zsírpárna található, ezek között préselik át a levegőt a hangképzéshez. De a hajók zajai megzavarják a bálnákat, énekük frekvenciája és a hajók által keltett zaj átfedésben van.

Táplálkozási szokásaik és szociális viselkedésük befolyásolja a helyi ökoszisztémát, például a zsákmányfajok eloszlását vagy a tengeri élőhelyek általános egészségi állapotát.

Az intelligens bálnák komoly társadalmi szervezettségben élnek, magas kognitív képességekkel rendelkeznek, emiatt aktív résztvevői a tengeri élővilág alakításának.

Buborékkal vadásznak

A bálnák összetett „buborékhálókat” hoznak létre, és ezek segítségével ejtik el zsákmányukat. Szabályozzák a buborékok méretét, mélységét és távolságát, így a vadászat hatékony és energiatakarékos. Ez a zseniális stratégia lehetővé teszi számukra, hogy egyetlen merüléssel hétszer több zsákmányt fogjanak, mint ha nem használnának semmit.

Az állatok több ezer mérföldet utaznak, hogy átteleljenek Hawaii meleg vizein, ahol szaporodhatnak és nevelhetik utódaikat. A korábban begyűjtött kalóriák rendkívül fontosak, mivel ezekre támaszkodnak a hosszú út során. Bejder professzor úgy nyilatkozott, a vadászat sikere kulcsfontosságú a bálnák túléléséhez. És ehhez nagy segítség a buborékhálós stratégia, amiben a bálnák együttműködve ejtik csapdába a halrajokat.

Más állatokról is köztudott, hogy jó eszközhasználók vagy akár -készítők is, de a púpos bálnák képesek módosítani is ezeket az eszközöket. Ez intelligenciájuk és alkalmazkodóképességük bizonyítéka.

A bálnák tanulmányozása nem egyszerű, tapadókorongos címkéket és drónokat használnak mozgásuk nyomon követésére és adatgyűjtésre. De ahogy az Alaska Whale Foundation (AWF) ügyvezető igazgatója, dr. Andy Szabó hangsúlyozza, a púpos bálnák figyelemre méltóan alkalmazkodnak a környezeti kihívásokkal szemben. Viselkedésük flexibilitása megmentheti őket a kihalástól – legalábbis ideig-óráig.