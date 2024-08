Egyes influenszerek azt javasolják, hogy ébredés után 90–120 percig kerüljük a koffeint, mivel így természetesebb lesz az ébredés, a felélénkülés, valamint jobb lesz az alvás is. Ugyanakkor ezt tudományos bizonyítékok nem támasztják alá, pusztán a beszámolókra hagyatkoznak, azonban most a The New York Times utánajárt, hogy a tudomány hogyan vélekedik a kérdésről – szúrta ki a hvg.

A koffein és az alvás kapcsolatát vizsgáló kutatók azt mondják, hogy bár a reggeli kávé elmaradásának lehetnek előnyei, nem sok kutatás támasztja alá ezeket. Egyes esetekben még arra is figyelmeztetnek, hogy az ébredés utáni kávé elhalasztásának kockázatai meghaladhatják az állítólagos előnyöket.

Marilyn Cornelis, a Northwestern University Feinberg School of Medicine koffeinkutatója elmagyarázta, hogy a szervezet egy adenozin nevű vegyi anyagot termel, amely az agyban lévő receptorokhoz kötődik, és álmosságot okoz. A koffein blokkolja ezeket a receptorokat, ezáltal pedig felélénkít. A koffein élénkítő hatását azonban nem érezzük azonnal az első korty kávé után. Mintegy 20-30 percbe telik, amíg a koffein felszívódik a véráramba, és eléri az agyat.

Az, hogy a koffein mennyi ideig tart éberen egyénenként változó, és nagyban függ a genetikától. „Mindenki másképp reagál a koffeinre” – mondta Marilyn Cornelis, ezért nincs általános javaslat a koffein fogyasztásának időzítésére.

Michael Grandner, az Arizonai Egyetem alvás- és egészségkutatási programjának vezetője elmondta, hogy mivel az adenozinszint az agyban alvás közben csökken, közvetlenül ébredés után van a legalacsonyabb szinten, így mivel kevés adenozin van jelen, amit a koffein blokkolni tud, az első reggeli kávé kevesebb lökést ad. Megjegyezte, ő gyakran 30–60 percet vár az ébredés után az első csésze kávéval, de hangsúlyozta azt is, hogy

nincsenek tanulmányok arról, hogy mi az optimális időzítés, ez inkább a személyes preferenciákról szól.

Marilyn Cornelis szerint egy másik lehetséges ok a reggeli kávé elhalasztására az, ha naponta csak egyszer szeretne valakit kávét fogyasztani, ez ugyanis segíthet meghosszabbítani a hatását a kora délutáni órákra.

Allison Brager, az amerikai hadsereg neurobiológusa elmondta, hogy egyesek azt állítják, hogy ez megzavarja a szervezet normális ébredési folyamatát, mivel befolyásolja a kortizol természetes emelkedését, ugyanakkor erre kevés bizonyíték van. Az a néhány tanulmány, amely a koffein kortizolra gyakorolt hatását vizsgálta, azt találta, hogy akik rendszeresen fogyasztanak kávét, azoknál a koffein kevéssé befolyásolja a reggeli kortizolszintet.

A valóság az, hogy sokan nem alszanak eleget, így ha reggel fontos, hogy éberek legyünk, a kávé életmentő lehet

– emelte ki Allison Brager.

Michael Grandner szerint az is rendben van, ha iszunk még egy csésze kávét (vagy más koffein tartalmú italt), amikor úgy érezzük, hogy az energiaszintünk csökken, csak arra kell figyelni, hogy lefekvés előtt hat órával, vagy ha nehezen alszunk el, akkor nyolc-tizenkét órával már ne igyunk. Ugyanakkor, ha valaki úgy érzi, hogy egész nap kávéra van szüksége ahhoz, hogy működőképes legyen, akkor érdemes felkeresni egy alvásszakértőt.