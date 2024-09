Hőségriadóval indult az ősz, a hőmérséklet jóval a negyven fokot karcolja, azonban nemrég megjelent egy előrejelzés a télről és a karácsonyról is. Egy meteorológus az Indexnek elmondta, hogy mire számíthatunk.

Az ECMWF európai előrejelző modell szerint száraz, enyhe télre van kilátás Európa-szerte. A jelentésből az is kiderült, hogy nagyobb mennyiségű havazásra legjobb esetben csak a skandináv térségekben lehet számítani.

Ami Magyarországot illeti, az előrejelzés nem túl kecsegtető számunkra.

Úgy tűnik, a szokásosnál is melegebb telünk lesz, ugyanis azon régiók között szerepelünk, amelyeket az éghajlatváltozás jócskán érint. Ahogy a modellekből is kiderült, ha csapadék várható is a téli hónapokban, az szinte bizonyos, hogy nem hó formájában fog érkezni.

A meteorológus szerint erre lehet számítani

Az Indexnek egy meteorológus nyilatkozott az ECMWF fenti előrejelzéséről.

Bár egyes meteorológiai futtatások azt sejtetik velünk, hogy akár fehér karácsony, hidegebb téli periódus is érkezhet idén, a pontos meghatározásról így szeptember elején korai lenne felelősségteljesen nyilatkozni. Az időjárás tekintetében leginkább 6-7 napos pontossággal lehet előre magabiztos előrejelzést, prognózist készíteni, kiadni

– mondta lapunknak a szakember.

Hozzátette, hogy a fenti előrejelzés szerint felerősödhet a La Nina (lánygyermek) jelenség, amely az El Nino (fiúgyermek) ellentéteként is felfogható. Ennek fennállásakor a Csendes-óceán trópusi övezetében a felszálló vizes hideg áramlatok megerősödnek (tehát a megszokottnál néhány fokkal hidegebb lesz az óceánvíz hőmérséklete), a keleties passzátszelek jobban érvényesülnek. Más néven hideg epizódnak is nevezik, stabilizálja a légkört – fogalmazott a lapunknak nyilatkozó meteorológus.

Az előrejelzés szerint mindez azt jelenti, hogy a prognosztizált, enyhe és száraz tél közben időről időre hűvösebb időszakok is jöhetnek. Mint a szakember mondta: általában a meleg epizódot egy hideg epizód követi, de nem mindig történik így – hiszen a La Nina gyakorisága hozzávetőleg feleakkora, mint az El Nino jelenségé.

Vészjósló bejelentést tett a HungaroMet, sokáig marad a hőség

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a HungaroMet a Facebook-oldalán több, Magyarország időjárásáról szóló valószínűségi ábrát osztott meg.

Mint közölték, „az előrejelzésekben fel-feltűnő hidegfrontok pár nap után »elpárolognak«”, vagyis annyira megváltozik az útjuk és az erősségük, hogy a térségünket mégsem, vagy csak jóval gyengébb formában érik el. Így a lehűlés és a növekvő csapadékesélyek is folyamatosan eltolódnak, vagy éppen teljesen eltűnnek az előrejelzésekből – tették hozzá.

Hőségriadóval indult az ősz

Mint megírtuk, Müller Cecília országos tiszti főorvos szeptember 5-ig meghosszabbította az augusztus 24-én kiadott hőségriasztást az ország egész területére vonatkozóan, így továbbra is másodfokú hőségriasztás lesz érvényben – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményéből.

Utoljára 2015-ben fordult elő, hogy szeptemberben is kitartott a hőség. Az NNGYK szerint fontos, hogy továbbra is kellő figyelmet fordítsunk a tartós meleg elleni óvintézkedésekre.

