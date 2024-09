A boldogság nagyobb szerepet játszik az online vásárlásban, mint gondolnánk. Egy friss tanulmány bemutatta, hogy amikor az emberek jó hangulatban vannak, más kifejezésekkel keresnek termékeket és többet is vásárolnak. Feltéve, ha pozitív hangulatot árasztanak a hirdetések is.

A hagyományos marketingkutatások általában a fogyasztók szokásait az offline térben vizsgálják, mit éreznek egy boltba belépve, mi készteti őket vásárlásra. Most az online vásárlási szokásokat és befolyásoló tényezőket is elkezdték analizálni a University of Georgia Terry College of Business kutatói, akik több mint 5 millió archivált keresést elemeztek, és 6800 résztvevővel végeztek kísérleteket.

Az eredmények azt mutatják, hogy

a jó hangulatban lévő emberek több pozitív érzelmű kifejezést használtak online kereséseik során, ami jelentős növekedést eredményezett a hirdetésekre leadott kattintások számában.

Az egyik kutató úgy nyilatkozott, hogy amikor boldogok vagyunk, rózsaszín szemüvegen át szemléljük a világot és ehhez igazodva kattintunk a hirdetésekre. Akár ital, könyv vagy poszter választásáról van szó.

A keresési kifejezéseink is tükrözik hangulatunkat, ha azt írjuk be „boldog” vagy „inspiráló”, akkor többet fogunk kattintani is az ilyen jellegű hirdetésekre, mint ha semleges szavakkal vadászunk, például „tiszta” vagy „könnyű”. De mint a tanulmány társszerzője mondta, a jó érzés és a termék nem függ össze.

A fogyasztók pozitív érzelmeinek nincs közvetlen kapcsolata magával a keresett termékkel.

Ez azonban fontos információ az online marketingesek számára: hogy célozzák meg a fogyasztókat aktuális érzelmi állapotuknak megfelelően.

A marketingszakemberek hasznosnak találhatják, ha a vásárlási folyamat elején a boldogabb fogyasztókat célozzák meg, mivel a boldogság nemcsak azt befolyásolja, hogy a fogyasztók hogyan keresnek termékeket, hanem jelentős szerepet játszik az impulzus vásárlásban is.

Amikor jó a hangulatunk, inkább vásárolunk spontán módon, nem megfontolva, nem annyira törődve az anyagi következményekkel, mert tudattalanul tovább akarjuk fokozni boldogságunkat. Főleg a luxuscikkek vonzanak ilyenkor, elektronikai vagy szórakoztató termékek, mert ezeknél az érzelmi elégedettség szorosan kapcsolódik a vásárlási élményhez és azonnali kielégülést jelentenek.