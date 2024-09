Összegyűltek kutyák és gazdik a Városligetben, hogy gondolatokat, tapasztalatokat vagy akár pórázt is cseréljenek a DOGZ Fesztiválon és Konferencián. Érdekes, informatív előadások, táncoló kutyák és falkaséták színesítették a négylábúak napját, amit nagyon is megérdemelnek.

Szeptember 7-én, szombaton újra megrendezésre került a DOGZ Fesztivál és Konferencia a Városligetben. A 10 órás nyitó falkasétán Svájc nagykövetével, Jean-François Parozzal sétálhattak az érdeklődők, és persze a berni pásztorkutyák hadával, akik az első falkasétát bemutatták. Miután a nagykövet üdvözölte az egybegyűlteket, és mondott pár jó szót a hűséges és szép berni pásztorról, kiadta a parancsot, Let’s go!, és a kutyák el is indultak, csöndben, de alapos szimatolással a Városligeti Nagyrét felé. Itt folytatódtak ugyanis a programok, amikre méltán voltak kíváncsiak a négylábúak is, mert a kutyaagilityt dog dancing követte.

Csőben futás után Pomádé

A kutyaagilityn, mikor az ebet hibátlanul kell végigvezetni egy akadálypályán adott időn belül, Hámori Péter szakkomentálásából tudtuk meg, hogy 1 éves kortól tanítható be a kutya eredményesen a csőben kúszásra, gerendaátugrásra, mert addigra már az ízületei is stabilizálódtak, fizikailag kész a kutya. Nem baj, ha hibázik, sőt, mert tanul belőle, és valóban láttuk, hogy nem könnyű teljesíteni a pályát, de mikor újra nekifutottak a bátor jelentkezők, már csont nélkül vitték – később biztos kaptak csontot is a teljesítményért. Látványos volt, ahogy az ezt követő dog dancing is. Lehet, hogy nem világszám, lehet, hogy nem unikum, de az biztos, hogy szuperkülönleges, amit Illés Timi csinál a kutyáival.

Először a Mázli nevű kis fekete „pumi jellegű” virgonccal adtak elő egy számot, és Mázli sikeresen tekergőzött Timi lábai között a zene ritmusára. Free style stílust nyomtak, és azt is megtudtuk, egy ilyen 3 perces kűrhöz a kutyának 40 vezényszót(!) kell megtanulnia. Timi egyébként egyik kutyájával első lett a tavalyi szlovák dog dancing versenyen, amire két évig készültek. A következő táncoló kutya, szintén Timi mellett, már tömegével vonzotta az érdeklődőket, de nem is csoda, hiszen a Grease zenéjére táncoltak a napon. Aki látta, nem felejti el egyhamar, ahogy a kis fehér szőrgombolyag többször is körbetolatta a piros zsámolyt. És gondoljunk bele, sem embernek, pláne kutyának nem könnyű hátrafelé haladni, főleg egy zsámoly körül és többször is!

Siklósi Gergely olimpiai bajnokunkkal is találkozhattunk, aki ahol csak lehet, népszerűsíti a kutyák és főleg a Mol chipleolvasóinak ügyét, ami mögé ő is beállt teljes vállszélességgel (és igen szélesek a vállai). Gergely a Mol kiemelt támogatott sportolója és kutyafan, aki örül, hogy már 204 benzinkúton működik chipleolvasó az elkóborolt kutyák érdekében, de a vállalat a teljes lefedettségre törekszik, az összes kútra terveznek.

Támad a robotkutya!

Miközben a nagyszínpad felé igyekszünk, hogy megtudjuk, késleltethető a kutyák öregedése, rengeteg izgága négylábút hagyunk le, akik érdeklődve nézik és szagolgatják egymást, de hangosabb szóváltás nélkül. Alig hallani ugatást, addig legalábbis, amíg meg nem jelenik a Boston Dynamics robotkutyája, ami kicsit mégis felkorbácsolja a kedélyeket, és a leghalkabb csivavából is előhozza a vadállatot!

A sok hasznos kutyakelléket árusító sátort magunk mögött hagyva megérkezünk a tudományos előadásra, és itt megtudjuk, miről is szól a kutyák öregedése. Dr. Balatonyi Lilla állatorvos és író elmondja, hogy a kutyák öregedésére is ugyanazok az elváltozások a jellemzőek nagyjából, mint az emberekére: oxidatív károsodások, telomer rövidülések. Mivel hasonló környezeti hatások érik őket, mint minket, a folyamatok sem különböznek. Az öregedő kutyák fizikai elváltozásai között szerepel a fogyó izomzat és az elzsírosodás.

Épp ezért fontos változtatni a táplálkozásukon is. Az idős kutyának nem ugyanaz a jó táplálék, mint a fiatalnak.

Jó, ha figyeljük, hogy változik a teste, csontjai, izomzata. De funkcionális változások is történnek, például csökken mindennapi aktivitása, lassabban sétál, a szív és a tüdő kapacitása fogy, csökken a kontinencia. És persze ott a gyengülő látás, hallás, szaglás, ízérzékelés. De lassítható-e a sok elváltozás? Mivel ettől a három tényezőtől függ, hogy és mikor öregszik a kutya, monitorozásuk fontos:

genetika

környezet (gondoskodás, étrend)

megbetegedések.

Mi persze a leginkább a környezetre hathatunk, például a kalóriaszegény és napi egyszeri étkezéssel, mert ez bizonyítottan megnövelheti az élettartamot. Ahogy a több fehérje és antioxidáns is, a folyamatos aktivitás és foglalkozás a kutyával. Az ivartalanítás is befolyásolhatja az élettartamot, Lilla elmondása szerint minél később, annál jobb, vagy soha.

Az öregedésen kívül a fogápolásról vagy a tenyésztésről is hallhatunk előadásokat, szabadtéren és a Magyar Zene Házában is, de ha a kutyákra fókuszálnánk inkább, bejárhatjuk a Nagyrét zugosabb részeit, ahol a fajták szerinti sátrak sorakoznak. Ha csak a pulik, a pumik, a yorkshire terrierek vagy a komondorok érdekelnek, akkor is érdemes kinézni a fesztiválra, mert specializált sátrak alatt lihegnek az ebek, akik várják a simogatást, és háromszorosan adják vissza a szeretetet, amit kapnak, akár idegen, akár ismerős kéztől. Ahogy ez a kutyáknál szokás.

