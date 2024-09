Ülőmunkát végez? Hány órát tölt hátsófelén naponta? Ha többet is, akkor fogadni mernénk, hogy fenékizmai már elfelejtették, hogy néha össze kell húzódniuk és ez sajnos okolható a derék- és hátfájásért is. Tudja meg, mi a halott popó szindróma és hogy orvosolható!

A halott fenék kórról akkor beszélhetünk, mikor kihasználatlanság miatt a farizmok elgyengülnek. Ez az izomcsoport nagyon fontos szerepet tölt be az emberi testben, a legnagyobb és legnehezebb izmunk.

Az ülő életmód, a rossz testtartás vagy a testmozgás hiánya rengeteg szövődményt okozhat, amelyek súlyosak is lehetnek. Nyolc óra ülőmunka után az ember sokszor nehezen tud felkelni, lehet, hogy csak az általános fáradtság miatt – de lehet, hogy a halott popsi szindróma az oka, ahogy azt a The New York Times is kifejtette.

Pedig fontos odafigyelni a farizmokra, mert ezek felelnek a medence és a csípő stabilitásáért, a hát, a törzs tehermentesítéséért és ezek segítségével mozgatjuk lábunkat is.

A halott popsi szindróma másik megnevezése a gluteális amnézia, mert a gluteus maximus izomzatot érinti és mert olyan gyenge az izomzat, hogy amnéziát kap, vagyis elfelejt működni.

Az elváltozás persze főleg azoknál jelentkezik, akik sokat ülnek egyhuzamban, mivel mozgás közben a farizmok aktívak, de amikor leülünk, a farizom pihenőre vált. Ez a ki nem használtság azt jelenti, hogy nincs munka az izmokban, megjelenik az izomgyengeség és a különböző fájdalmak, amik ebből erednek.

Jane Konidis, a minnesotai Mayo Klinika gyógytornásza úgy nyilatkozott, ha ez az izom nem működik megfelelően, rengeteg egyéb probléma is felmerül majd: isiász, egyensúlyzavarok például.

A holt fenék szindróma alattomos, mert sokszor ki sem derül, hogy velünk van, amíg nem végzünk fizikai tevékenységet, de akkor belenyilall a fájdalom! Egy egyszerű teszttel azonban kideríthetjük, meghalt-e már a fenekünk izomilag vagy még nem:

álljunk fél lábra, a másik lábunk hagyjuk lógni és most szorítsuk össze az ernyedt láb farizmát!

Ha egyből nem keményedik meg, több szorítás is kell, akkor elindult a fenék amnéziája. Sokszor még a futás sem elegendő a farizmok jó formában tartásához, rendszeresen végezzünk olyan egyszerű gyakorlatokat, mint a kitörések, csípőtolások vagy akár guggolások.

Most pedig, a cikk elolvasása után azonnal álljunk fel és menjünk egy kört, hogy emlékezzen hátsónk: bizony dolgoznia kell!