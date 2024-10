1989-ben az Indiana Jones és az utolsó keresztes hadjárat című filmben a Szent Grált az arab Nap templomában találják meg. A régészek a film forgatási helyszínén, Jordániában egy kelyhet és 12 holttestet fedeztek fel nyáron Petrában − írta meg a Daily Mail.

Claire Isabella Gilmour, a Bristoli Egyetem régésze nyilatkozott a The Conversation című lapnak a talált tárgyról. Véleménye szerint ez nem egy különleges kehely, hanem egy szabványos ivókehely, amelyet egy ősi nép használhatott. Azonban a mellé temetett 12 ember személyazonossága továbbra is rejtély a kutatók számára.

Gilmour közölte, hogy a jegyzőkönyvekben Szent Grálnak nevezték a tárgyat, mely hasonlít az említett Indiana Jones-filmben szereplő kehelyre, de igazából ez csak egy egyszerű tárgy, nem biztosít örök életet annak, aki belőle iszik. A szakember elárulta, hogy a Lucasfilm tanulmányozta a nabateai kerámiákat a kellékek fejlesztéséhez.

Petra az ókor jelentős közel-keleti kereskedővárosa volt

A felfedezéskor talált tárgy nabateai kerámia, melyet szertartásoknál használhattak, de szállításra alkalmasabb volt egy robusztusabb korabeli római edény. A régész azt is kiemelte, hogy Petra fontos kereskedelmi központ volt az ókorban, mely Kr. e. 7000-től Kr. u. 700-ig volt lakott.

Az említett nabateus civilizáció egy ősi nomád csoport egyik fontos települése lehetett a jordániai város, mely összekötötte Egyiptomot, a Földközi-tenger térségét és az Arab-félszigetet. Emiatt a Kr. u. első században jelentős kereskedővárossá vált. Ekkor épülhetett az al-Hazneh, mely a település legfontosabb épülete, mely eredetileg IV. Aretas Philopatris síremlékének készülhetett.

Az 1989-es Indiana Jones-film forgatása alatt homlokzatát használták a Nap templomának megjelenítéséhez, belsejét viszont már egy angliai stúdióban vették fel.

Meglepő ilyen érintetlen sírt találni

2003-ban két, korábban ismeretlen sírkamrát tártak fel az épület bal oldalánál, ahol csontvázmaradványokat találtak. Talajradarral további vizsgálatokat végeztek, emiatt több sír lehet még a padló alatt. 2024 augusztusában újra ásatásokat folytattak a templomban, és így került elő a sziklába vájt sírkamra.

A sírboltban 12 ismeretlen személy holtteste került elő, amely mellett kerámiákat, valamint bronz- és vaseszközöket helyezhettek el. Ezek között tűnt fel az az edény, mely a kutatók figyelmét is megragadta, és amelyet a Discovery Channel egyik műsorában is bemutattak. A tárgy feltűnően hasonlít az Indiana Jones-filmben használt Szent Grálra. Emiatt a műsor házigazdája történelmi jelentőségűnek nevezte a felfedezést. A szakemberek jóval szkeptikusabbak ezzel kapcsolatban, köztük az East Carolina Egyetem nabateus temetkezésekkel foglalkozó szakértője, Megan Perry is, aki szerint csak azok járnak a csodájára ennek, akik még nem végeztek a helyszínen kutatást.

A nabateus kultúráról nagyon kevés adat áll a szakemberek rendelkezésére, így a régészek sem tudták megállapítani a holttestek személyazonosságát, de szerintük külön szarkofágban való elhelyezésük magas társadalmi státuszra utalhat. Viszont a kamra érintetlen volt, ami a sírrablások gyakorisága miatt meglepőnek számít, ami a kutatást vezető régész szerint ritkaságszámba megy.