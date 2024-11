Egy háromperces mosdóút könnyen 15 perces olvasásba, görgetésbe, üzengetésbe vagy posztolásba torkollhat. Pedig a szakértők figyelmeztetnek: a trónolás károsíthatja az egészségét, növeli az aranyér kialakulásának kockázatát, gyengíti a medenceizmokat.

Talán már mi is láttunk olyat, hogy valaki ártalmatlanul és normálisan vécére indult, de aztán egy órán át nem került elő, elnyeli a kló, legalábbis addig, amíg valaki be nem kopogtat a saját sürgős elintéznivalójával. Akkor hipp-hopp elszállnak a nagy gondolatok, amik talán nem is voltak, mert a telefonnal ment el az idő a nyugodt négy fal között. Néha valóban hajlamosak vagyunk elmélyedni magunkban, mert a kis helyiség nyugalma, csöndje beindíthatja az alkotási kedvet vagy a filozofikus gondolatokat. Ezt történt egyébként Lionel Richie-vel, aki ott írta legszebb szerelmes dala, a Lady második versszakát 1980-ban.

Baj lesz, ha elhúzzuk

A gravitáció miatt nem repülünk fel a földről, de épp ezért a testnek keményen kell dolgoznia, hogy a vért visszapumpálja a szívbe. A vécé összenyomja a hátsó felünket, így a végbelet alacsonyabb helyzetben tartja, mint ha a kanapén ülnénk. Mivel a gravitáció lefelé húzza a test alsó felét, a megnövekedett nyomás befolyásolja a vérkeringést. A végbélnyílás vénái és erei a nagy nyomás miatt megnagyobbodnak, és megtelnek vérrel, ami növeli az aranyér kockázatát.

Öt percnek elégnek kell lennie a vécén üléshez, ha mégsem, térjünk vissza később, de ne maradjunk ott hosszú ideig, mert nemcsak az aranyér kialakulását kockáztatjuk, hanem a végbélsüllyedést is, amikor a végbél egy része lecsúszik, és kidudorodik a végbélnyílásból. Ha valakinek amúgy is székrekedése van, akkor még rosszabb lesz a helyzet, mert a medencefenék nem jól működő idegei és izmai a sok vécén ülés miatt tovább gyengülnek. Pedig fontos szerepük van: jelentős mennyiségű bélmozgást koordinálnak, és együttműködnek a test többi részével, hogy a széklet zökkenőmentesen távozzon. Az ezekre nehezedő gravitációs nyomás megfeszíti az izmokat, ha túl hosszú ideig ülünk.

Az sem jó szisztéma, ha minden reggel katonásan bevonulunk a mellékhelyiségbe, noha nem is kell mennünk, csak azt gondoljuk, ha bevackolunk, majd sikerül is. Nincs szabály, lehet, hogy valaki naponta háromszor is elmegy, van, aki csak hetente háromszor, egyedi a működésünk, és nincs rossz és ideális sűrűség. De a heti háromnál ritkább megkönnyebbülés már orvosért kiált, mert felmerül a székrekedés alapos gyanúja. Ilyenkor ajánlatos növelni a rost- és folyadékbevitelt, a hosszabb, bár eredménytelen vécén ülés helyett. Telefonnal sem fog sikerülni, ha szorulásunk van, csak beszennyezzük a készüléket (sőt, bele is ejthetjük a vécébe).

Az olvasás, a görgetés megzavarja az idő érzékelését, és észrevétlenül beragadunk a mellékhelyiségbe.

Ha már itt tartunk, megvizsgálhatjuk, mi az ideális, rövid, de eredményes, vécén felvett pozíció: emeljük meg a lábunkat, mondjuk, egy kis szék vagy zsámoly segítségével, így csökken az erőlködés, és vegyünk mély és nagy levegőt. Fontos, hogy a medencefenék izmai ellazuljanak, mikor munka van, így könnyebben mozgásba lendül a bél is.

Székrekedés ellen ne a hosszabb trónolási időt vessük be, inkább a rostbevitelt emeljük (tejtermékek, chiamag és a zabpehely is kitűnő erre a célra), és igyunk meg napi 2,7–3,7 liter vizet. A súlyosbodó szorulás vagy a vécén való hosszan tartó ücsörgés egyébként a rák intő jele is lehet, mert a vastagbélben növő daganat elzárja a széklet útját, ez okozhat székrekedést és vérzést. És a számok jól tükrözik a trónolás trenddé válását: a kilencvenes évek óta megnőtt a vastag- és végbélrák aránya az 55 év alattiak körében. Sok fiatal panaszkodik aranyérre, szorulásra, ami persze eredhet a rossz táplálkozásból, de az árnyékszéken nézett TikTok-videókból is.

