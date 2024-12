A nemzetközi kutatócsoport, amely az Enigma-tó titkait feltárta, a Communications Earth & Environment című tudományos lapban számolt be eredményeiről. Az Antarktiszon található tó a felszíni fagy ellenére egyedülálló ökoszisztémát rejt, amely újabb bizonyíték arra, hogy az élet még a legzordabb körülmények között is képes fennmaradni.

Az Enigma-tó két gleccser, az Amorphous és a Boulder Clay között bújik meg, egy olyan területen, ahol az átlaghőmérséklet mínusz 14 fok körül mozog, de időnként mínusz 40 fok alá is süllyedhet. Nem csoda, hogy sokáig azt feltételezték, a tó teljesen befagyott. A kutatók azonban 2019 és 2020 nyarán áttörést értek el: talajradarok segítségével felfedezték, hogy a jégréteg alatt egy 12 méter mély vízréteg található.

Ezután speciális fúrókkal mintát vettek a vízből, ügyelve arra, hogy ne szennyezzék a környezetet. A laboratóriumi vizsgálatokkor a kutatók mikroorganizmusokat találtak, amelyek az extrém hideg ellenére virágzó életet élnek. Bár ezek az életformák egyszerűek, a felfedezésük mégis rendkívüli: arra utal, hogy a tó egykor gazdag élővilágnak adott otthont.

Az Enigma-tó valószínűleg 14 millió évvel ezelőtt fagyott be, amikor az Antarktisz egésze jégpáncéllá vált. Az ottani mikroorganizmusoknak ehhez a szélsőséges változáshoz kellett alkalmazkodniuk, így a most talált életformák az ő leszármazottaik lehetnek. Az elkülönített fejlődésüknek köszönhetően azonban már jelentősen eltérhetnek az eredeti fajoktól.

A felfedezés nemcsak az antarktiszi ökoszisztéma megértésében jelent mérföldkövet, hanem arra is utal, hogy az élet más bolygók szélsőséges körülményei között is fennmaradhat. Az Enigma-tó története újra bebizonyította: az élet mindig utat tör magának – még ott is, ahol a legkevésbé számítunk rá.