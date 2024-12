Kelet-Kínában, az 1988 végén felfedezett Hualongdong lelőhelyen bukkantak rá most a legősibb macska leletre, egy leopárdmacska kövületre. Itt már 20, 300 000 éves ősemberi kövületet tártak fel korábban, egy viszonylag teljes koponyát, több mint 400 kőleletet, számos csonttöredéket, amiket vágásra használhattak és több mint 80 gerinces kövületet. Most például a mára kihalt minimacska fajt. Ezek a legkorábbi fosszíliák, amelyeket Kelet-Ázsiában találtak.

Minimacska

A Kínai Tudományos Akadémia Gerinces Őslénytani és Paleoantropológiai Intézetének régészei a kelet-kínai Anhui tartomány Hualongdong barlangjában tárták fel a macskakövületet, és ez az ősi macska olyan kicsi volt, hogy kényelmesen elfért az ember tenyerében.

Az eddig nem ismert fajt a Prionailurus kurteni névre keresztelték. A gyanú, hogy a leopárdmacska (vagy bengáli törpemacska), a házimacska és a Pallas (avagy pusztai) macska közös ősökkel rendelkezik, már régóta fennállt az etológusok körében, de erre közvetlen bizonyíték nem állt a tudósok rendelkezésére. Most már van, mert a most megtalált kövületnek ferde első őrlőfogai vannak, ez, és állcsontja is bizonyítja, hogy a három faj közös őssel rendelkezik.

A pusztai macskánál egyébként érdemes megállni egy szóra, mert ez az a „krumplitestű” cica, ami néhány éve nagy netsztárrá vált dögönyöznivaló pofija és dús szőre miatt. A lelőhelyről 300 000 éves emberi csontok is előkerültek.

Az nem világos, hogy az ősemberek megették ezeket a macskákat, vagy a macskák ették meg az ember táplálékának maradékait. De a felfedezés fontos, mert segíthet megérteni az akkori környezetet, rámutathat az étrendre és az őskori közösségeket fenyegető veszélyekre. A kutatásban részt vettek a Svéd Természettudományi Múzeum és a kínai Northeast Forestry University kutatói is.