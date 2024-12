Az új évvel új trendek is jönnek az esztétikai műtétek piacán. Vajon a fogyasztó operációk, a mellnagyobbítás vagy a popótöltés lesz a legfelkapottabb 2025-ben, vagy valami egészen új eljárás? A MarieClaire-ből megtudtuk.

A szépészeti eljárások is fejlődnek és szárnyalnak, a hírességek közül már szinte mindenki bevállalta, aki 40 felett van, nézzük csak meg Brad Pitt, Nicole Kidman vagy Jennifer Aniston arcát, de JLo sem magától ilyen üde 54 fölött.

Az új divathullám a feszes és természetes, ezt például zsírbeültetéssel, emeléssel érik el. Az ambivalens törekvés egyszerre irányul a fogyásra és a zsírral való feszesítésre. Fogyni a testen, kerekíteni az arcon, mellen, hátsó fertályon szeretnének. De lehet-e ilyen fókuszáltan egy-egy helyen változtatni?

A hírességek által népszerűsített innovatív kezelések, mint például a lazacsperma arcápolás, vagy az exoszóma-kezelés (ez serkenti a bőr regeneratív folyamatait), az őssejt-terápia is egyre népszerűbb.

2025-ben a feszesítés és a fiatalítás lesz a legfontosabb, mivel a középkorú, de az újdonságokra nyitott nők száma egyre csak nő és nő.

Az amerikai nagy fogyástörténetek mögött az Ozempic áll, siker bizony, de a gyors diéta löttyedő és fittyedő bőrrel jár bizonyos kor fölött, ezt kell orvosolni a lokális zsírbefecskendezéssel.

Poén vagy hasznos a zsírfecskendő?

A zsírbeültetésen néhány évtizede csak nevettünk volna, akkor még örültünk, ha a zsír szó fel sem merül soha velünk kapcsolatban, fogyni és zsírmentesnek lenni, ez volt a cél, mára viszont a zsír szó megszabadult a gyalázattól, lemosták róla a plasztikai sebészek. A zsíbeültetés csodálatos, természetes megoldást kínál a térfogat és a kontúr helyreállítására. A lényeg, hogy a zsírsejteket átültetik a test egyik területéről egy másikra. A kis térfogatú mikrozsír graftok ideálisak a vonalak kisimítására, az árnyékok kitöltésére és az elveszett arctérfogat pótlására, természetes és hatékony lehetőséget kínálva például az arcfiatalításra.

A mellnagyobbítás nem újdonság, de töretlen népszerűségnek örvend, 2023-ban a 30 és 39 év közötti nők vették igénybe, de feltehetően egyre többen vállalják be, mert az eljárás fejlődik (új típusú, biztonságos implantátumok vannak), veszélytelen és igen látványos. Lassan az idegen töltőanyagra sem lesz már szükség, mert a páciens saját sejtjeiből készült töltőanyagok kínálják majd a megoldást.

A szemhéjplasztika ma már itthon is rutinműtét, mert megfizethető és nagyon sokat javít a fáradt kinézeten, életkortól függetlenül is, mert a rejtett felső szemhéj nem az öregedésnek, inkább a genetikának tudható be. A felesleges bőr eltávolításával akár évtizedeket is letagadhat a bátor vállalkozó.

Kisebb csodaszer a lazacsperma, Kim Kardashian és Jennifer Aniston kedvence. Mikrotűkkel fecskendezik a bőrbe, hogy fokozzák a kollagéntermelést, kisimítsák a finom vonalakat, ráncokat és javítsák a bőr hidratáltságát, textúráját.

Viszonylag új trend a nyak bőrének megújítása, de nem is csoda, hiszen a szemek mellett a nyak és a dekoltázs tükrözi legjobban a rohanó évek gyalázatos hatásait. Ez a Nefertiti Liftnek nevezett eljárás botoxra támaszkodik, ezt fecskendezik be az izmokba, így sima lesz a nyak és az állkapocs gravitációtól lesettenkedő vonala.

Biostimuláló kezelésekben sem lesz hiány 2025-ben, ezek a bőrtöltő anyagok serkentik az egyre lustább bőrsejteket. A hagyományos hialuronsavas töltőanyagoktól eltérően a kollagén, valamint más bőrfeszesítő fehérjék növekedését segítik elő.

Jönnek a lézeres eljárások is, amik igen hatékonyak a ráncok, hegek, foltok javításában. Ami tényleg újdonság, az az exoszómás kezelés, jótékony hatással van a sejtek regenerációjára.

Injekcióban vagy helyileg alkalmazva segítheti a bőrfiatalítást, fokozza a kollagéntermelést.

Az átalakítások egyik új területe az áll, ami a korral jelentősen elveszíti feszességét és kontúrját, a sebészek szerint jövőre ez lesz az egyik legnépszerűbb kezelendő terület az 50 körüliek körében.

Egyre népszerűbbek a nem invazív bőrfeszesítő kezelések és a különféle ultrahang frekvenciás eljárások, például az Ultherapy, ami képes serkenteni a szervezet természetes kollagéntermelését, hogy idővel megemelje és feszesítse a bőrt. A statisztikák szerint egyre többen keresik a tartósabb eljárásokat, még ha ezek borsosabb árúak is, és nő a 40-es évei elején járó nők száma.

