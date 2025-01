Egy új tanulmány szerint a növényi alapú tej kevesebb fehérjét, tápanyagot és vitaminokat tartalmaz, ezért növeli a depresszió és szorongás kialakulásának kockázatát. Ugyanakkor egy szakértő szerint több tényező miatt sem egyértelmű a kutatás eredménye, valamint megjegyezték, hogy semmi sem pótolja a kiegyensúlyozott étkezést, akármilyen étrendet is követ valaki.

Egy újabb kutatás szerint ugyan a növényi alapú étrendnek vannak előnyei, de a tejmentes tej fogyasztása kockázatot jelent a mentális egészségre nézve. Vagyis a vegánoknál nagyobb esélye van a depresszió kialakulásának − írta a Fox News.

A tanulmány, mely a Frontiers in Nutrition című folyóiratban jelent meg a szorongás és depresszió kialakulását vizsgálta 350 ezer megkérdezett körében, akik különböző tejfajtákat fogyasztottak. Ennek eredményeként (melyet 13 éves intervallumban figyeltek meg) azt mutatták ki, hogy 13 065 embernél depressziót diagnosztizáltak, míg 13 339-nél szorongásos tüneteket.

Roxanne Becker egy washingtoni orvosi szaklap szerkesztője elmondta, hogy a tanulmány szerint a teljes tejet fogyasztók körében 16, a félzsíros tejet ivóknál 12 százalékkal alacsonyabb, míg a más típusú tejet fogyasztók esetében 14 százalékkal magasabb esélyt állapítottak meg a depresszió kialakulására. Ugyanakkor Becker megjegyezte, hogy a kutatás több tényezőt nem vett figyelembe, mint például a teljes kalóriabevitel. A növényi alapú tejet ivóknak minden esetben 25 alatti testtömegindexe volt, de a tanulmány nem tett különbséget az alacsony és a normál testsúlyúak között.

Tehát étkezési zavarokkal küzdő emberek is részt vehettek a kutatásban, akik a növényi tejet kalóriaszabályozásra használták, további az ilyen problémákkal küszködők nagyobb eséllyel voltak szorongók vagy depressziósak. Becker így nem látja bizonyítottnak, hogy a növényi alapú tejek növelnék a felsorolt betegségek kockázatát.

A megfelelő étrendet és étkezést nem pótolja semmi

Chris Scuderi háziorvos szerint a kiegyensúlyozott étkezés fontos, függetlenül attól, milyen speciális étrendet követ valaki, hiszen az, hogy milyen ételt viszünk be a szervezetbe, befolyásolja a hangulatunkat. Alacsony tápanyagbevitel esetén ingerlékenyebbek és szorongóbbak lehetünk, ezért sok gyümölcs, zöldség és sovány hús fogyasztását javasolja a szakember.

Speciális étrend követésekor érdemes a háziorvossal konzultálni, hogy akkor is megfelelő mennyiségű tápanyagot vigyünk be a szervezetbe. Bizonyos ételek kerülésekor fennáll annak a veszélye, hogy kulcsfontosságú tápanyagokat hagyunk ki, de ezeket táplálék-kiegészítőkkel és vitaminokkal is pótolhatjuk − hangsúlyozta Scuderi.

Közölte, hogy a növényi alapú tejek kevesebb fehérjét tartalmaznak, mint a tehéntej. Ráadásul utóbbi olyan vitaminokat, mint a B12 vagy a kalcium. Ehhez a megállapításhoz kapcsolódott Julia Zampano dietetikus véleménye, mely szerint a tehéntej egészségesebb.