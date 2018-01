A kevés gyermek születése miatt elöregedő Japánban az örökbefogadások 98 százalékában 20-30 éves férfiak kerülnek új családhoz, nem gyermekek, és ennek az okát a szigetország máig élő, több évszázados tradícióban találjuk meg. Az üzleti társaságok tulajdonosai fogadják örökbe a cégvezetőket, hogy ténylegesen családi vállalkozások maradjanak.

Évszázadokkal ezelőtt foglalták törvénybe Japánban, hogy a családok vagyonát a férfi utódok örököljék, és ennek nyomán alakult ki az a szokás, hogy amennyiben csak női utódok születtek (vagy csak ők maradtak életben), örökbefogadott fiak vigyék tovább a családi üzletet az idős családfő elhalálozása után.

Bár az örökösödési törvények a múlt század közepén megváltoztak, a hagyományőrző Japánban megmaradt, sőt aktívan él ez a szokás – írja az Independent. Világszerte ismert multinacionális cégeknél is alkalmazzák ezt a módszert, többek közt a Toyota és a Suzuki került örökbefogadott örökösök kezébe.

Egészen kis vállalkozások is örökbefogadnak felnőtt férfiakat.

A Hoshi fogadó 781 óta családi kézben van.

Ez a világ legrégebbi családi biznisze és a legrégebbi hotele, 46 generáción át volt ugyanannak a családnak a tulajdonában, és amikor csak lány utódok születtek, az idős családfők a gyermekeik férjét fogadták örökbe.

Japánban a népesség elöregedése és a szülések számának csökkenése miatt is kénytelenek az örökbefogadást választani. Mivel a nők nagy része is inkább a karriert választja az anyaság helyett, sok családban egyáltalán nem születnek lehetséges örökösök.

A 127 milliós japán lakosság fenntartásához átlagosan 2,1 születésnek kellene jutnia minden egyes nőre, ám a termékenységi ráta csak 1,4 szülés per nő, ezért a népesség drasztikusan csökken. Ha mindez nem lenne elég, a lakosság egynegyede már most is 65 év fölötti, és 46 éve náluk él a legtöbb százévesnél idősebb ember a teljes lakossághoz mérten.