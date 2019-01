Ha azt mondom, híres versenyló, tíz magyarból tíznek garantáltan Kincsem, a csodaló jut eszébe, aki a 19. század végén 54 versenyen maradt veretlen, és vált legendává. Második asszociációként jöhet a pár éve új magyar csodának kikiáltott Overdose, esetleg a Vágta című filmből ismert Seabiscuit. Viszont valószínűleg elég kevesen említenék Haru Urarát, a japán szupersztárt, aki gyakorlatilag megmentette az ország lóversenysportját, és tízmilliók ikonja lett Japán egy különösen depressziós időszakában.

Mindezt úgy, hogy hosszú pályafutása ritka eredménytelen volt: 113 versenyen indult, és egyet sem sikerült megnyernie.

Haru Urara azt jelenti, dicsőséges tavasz, és amikor 1996 februárjában megszületett, tényleg úgy nézett ki, hogy sok dicsőséges tavasz vár rá: a pedigréje kiváló volt, az apja, Nippo Teio az összes jelentősebb japán versenyt megnyerte, és a felmenői között ott volt Northern Dancer, az 1964-es Kentucky derbi győztese, akit az egész 20. század egyik legsikeresebb tenyészménjének szokás tartani.

A reményteli versenyló első megmérettetése 1998 novemberében jött el. A debütálás nem volt túl sikeres, öt indulóból ötödikként futott be. A következő években havi rendszerességgel indult különféle derbiken, de jellemzően csak az utolsó hely elkerüléséért küzdött. Nem volt egy tehetséges versenyló, van ilyen, nem jött össze a genetikai lottó, kevés volt a tehetség, a legjobb zsokék sem tudtak győztest faragni belőle. A történetnek minden emberi számítás szerint úgy kellett volna véget érni, hogy Haru Urara neve feledésbe merül, de a sztori 2003 nyarán, 80 vesztes verseny után váratlan fordulatot vett. A japán sajtó felkapta Haru Urarát, az örök vesztest, aki minden kudarc után újra és újra nekifut, és sosem adja fel.

Japánban ez az időszak a kilencvenes évek válsága utáni stagnálás kora volt, csökkentek a bérek, bukdácsolt a gazdaság, a nyolcvanas évek hurráoptimista szárnyalása után depresszió lett úrrá az országon. Haru Urara karrierje megérintette a japán nép lelkét,a népszerűsége az egekbe emelkedett, és minden egyes vesztes befutó után nagyobb lett a rajongás körülötte. A legnagyobb sztárzsokék vetélkedtek, hogy megülhessék, a lassan érdektelenségbe fulladó lóversenyek hirtelen újra telt házakat vonzottak; mindenki meg akarta élni a katarzist, amikor az örök vesztes végre megnyer egy versenyt. Mindhiába, Haru Urara továbbra is vereséget vereségre halmozott, kisebb versenyeken elért az élmezőnyig, volt néhány második, és harmadik helyezése, de a győzelem csak nem akart összejönni. Maga a miniszterelnök, Junichiro Koizumi szőtte bele egy beszédébe, hogy Haru Urara tökéletes példája annak, hogy az ember soha ne adja fel. A lóversenyek átlagos nézőszáma egy év alatt 1500-ról 5000-re nőtt az országban.

A fogadóirodákban fura jelenséget indított el a Haru Urara-mánia, az emberek tömegesen fogadtak rá (a fogadást igazoló cetli egyfajta amulett szerepet vett fel, amit az emberek mindig maguknál tartottak, hogy jó szerencsét hozzon), annak ellenére, hogy valójában tök esélytelen volt. A sok fogadás viszont a bukmékereknél lenyomta az oddsokat, hiszen egy iroda sem merte megkockáztatni, hogy a ló egyszer véletlenül tényleg nyerjen, és minden rajongónak ki kelljen fizetni a megtett tétek sokszorosát. 2004 tavaszára ez elért addig, hogy a rózsaszín Hello Kitty mezben versenyző Haru Urara győzelme csak 1:1,8 arányban fizetett, vagyis a számok alapján komoly esélyes volt minden versenyén. Viszont továbbra is mindet elveszítette. A 106. versenyére 13 ezres tömeg volt kíváncsi Japán legnagyobb lóversenypályáján, úgy, hogy több ezren rekedtek a kapukon kívül. A fogadóirodák előtt több órás sorok kígyóztak, a rajongók összesen 120 millió jent tettek fel az örök vesztesre. A 10. helyen futott be 11 indulóból.

A csodaló végül 2004 őszén vonult vissza, 113 versennyel és 0 győzelemmel a háta mögött. A története könyveket és filmeket ihletett, az egyik díjnyertes dokumentumfilm ingyenesen is megtekinthető, ide is tesszük:

The Shining Star of Losers Everywhere from The All-Nighter Room on Vimeo.

