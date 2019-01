A Jeannette-sziget a De Long-szigetek egyik tagja, egy apró, jég borította lakatlan sziget a Kelet-szibériai-tengeren. 1881-ben, az egyébként sikertelen Jeanette-expedíció során fedezték fel – és nagyjából ennyit lenne érdemes tudni róla, ha nem tűnt volna fel valakinek, hogy a Google Térképen a helyén csak egy nagy fekete paca látható.

Az ilyesmi természetesen kiváló konteó-alapanyag, amit csak erősít, hogy a sziget Oroszországhoz tartozik. A neten találni is mindenféle magyarázatot, felmerült például egy titkos Obama-Putyin paktum is, de mint általában, most is a 4chan felhasználói maxolták ki a témát: a közös brainstorming után megállapították, hogy a szigetet minden bizonnyal földönkívüliek lakják. Végül a Bellingcat járt utána, hogy ha netán mégse ez a megoldás, akkor mégis mi történhetett a térképről rejtélyesen eltűnt szigettel.

Ha az ufók igyekeztek eltüntetni a víkendházuk nyomát, nem voltak túl alaposak, a Google Térképen túli online világban ugyanis a sziget egyáltalán nem láthatatlan. A konkurens Bing Térképek szolgáltatásában például bármiféle kitakarás nélkül megtekinthető a róla készült műholdfelvétel. Maga a sziget pedig valójában olyannyira nem rejt semmiféle titkot, hogy gond nélkül meg is közelíthető, amiről több helyszíni fotó is tanúskodik, sőt egy dokumentumfilmes stáb és geológus, illetve paleontológus tudósok is jártak a szigeten.

Na de akkor mégis mi történt a Google-nél? A térkép műholdképeinek forrása általánosan vagy az amerikai Landsat vagy az európai Copernicus program, ebben az esetben valószínűleg az előbbi, mert utóbbinak nincsenek a környékről adatai. A Landsat felvételein viszont jól kivehető a sziget.

A rejtély megoldása így nagy valószínűséggel meglehetősen prózai: a sziget eltűnését adathiba okozhatta.

Ha a műholdképek készítése vagy továbbítása, illetve térképhez igazítása során valamilyen adatvesztés történik, azt a térképen máshol is valamilyen fura elszíneződés alapján lehet kiszúrni, mint amilyen a Kína és Afganisztán határán látható sárga folt. A mi témánkhoz még ennél is jobban hasonlít a Sandy-sziget esete. Ezt a szigetet a 18. században fedezték fel, de néhány éve kiderült, hogy mégse létezik, a helyén valójában csak óceán található. Ezután a Google Föld műholdképein a Jeannette-szigetéhez hasonló fekete folt volt látható ott, ahol a műholdak földet kerestek, de csak vizet találtak. Az egykor szigetként számon tartott terület a helyén ma már a térképen is csak a nagy kékség maradt.

A hiányos vagy hibás térképadatok persze bizonyos esetekben valóban lehetnek szándékos kitakarás eredményei is, az ilyenekről külön Wikipédia-szócikk is megemlékezik. Ennek olykor biztonsági okai vannak (ha katonai bázis vagy hasonló érzékeny objektum található a helyszínen), máskor politikai döntés eredménye (például Palesztina esetében).

