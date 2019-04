Megkérdőjelezhetetlen tény, hogy az emberek száz százaléka a születésnapján születik. Ez valószínűleg az égvilágon senki számára nem okozott meglepetést, de azt már biztosan kevesebben tudják, hogy az emberek hajlamosak pont azon a napon meghalni, amikor születtek, ami eléggé beárnyékolja a dolog ünnepi jellegét.

A Szülinap-hatás néven ismert jelenséget több országra vonatkozóan is alátámasztották már tanulmányokkal, sőt, még az amerikai baseball-ligában, az MLB-ben is megfigyelhető. A kutatások eredményeiben azonban sok az ellentmondás, ami miatt az is felmerült már, hogy csak egy statisztikai anomáliáról van szó.

A jelenségről 2014-ben készült átfogó kutatás [.pdf], akkor a Chicagói Egyetem egyik közgazdásza eredt a nyomába, aki összesen 25 millió, 1998 és 2011 között elhunyt ember adatait elemezte ki, hogy megtudja, eltér-e a születésnapi halálozási arány attól, amire egyébként az adott napon számítani lehetne.

A kutatás során az ugyan nem derült ki, hogy az illetők halálát mi okozta, ahogy a személyiségükre sem derült fény, de így is meg lehetett figyelni trendeket az adatok elemzése során. A legfontosabb egyértelműen az volt, hogy a tanulmány szerint átlagosan 6,7 százalékkal nő a halálozás esélye, ha az embernek születésnapja van, de a 20-29 éves korosztályban még ennél is rosszabb a helyzet, itt

25,39 százalékkal nő meg a halálozás esélye, ha pedig még hétvégére is esik a nap, akkor már 48,3 százaléknál járunk.

A tanulmányból az nem derült ki, hogy pontosan mi okozza ezt, de az említett korcsoportnál egyértelműen felvetődik a túlzásba vitt ünneplés, mint lehetséges probléma: ez az alkoholmérgezéstől kezdve az ittas vezetés okozta baleseteken át a mentális problémák felerősödéséig számos módon járulhat hozzá a halálhoz. Amerikában 21 éves kortól lehet legálisan alkoholt venni, egy kutatás szerint pedig ezen a szülinapon kilenc százalékkal nő meg a halálozási arány az imént felsorolt okok miatt.

Ezek mellett különféle pszichológiai okai is lehetnek, hiszen a szülinapok

egyfelől konkrét célként szolgálhatnak a halálos betegek számára, ameddig még ki akarnak tartani,

másfelől pedig emlékeztetik az embereket a saját halandóságukra, és lehetőséget nyújtanak az addigi életük összegzésére, ami a rettegéskezelés elmélete szerint jelentős stresszel jár, ez pedig közelebb hozhatja a halált.

Itt érdemes megemlíteni még azt is, hogy a szuicid hajlamú emberek gyakran célként tűzik a születésnapjukat, vagy valami más fontos eseményt, hátha addigra rendbe jön az életük. Magyarországon egyébként egy 2010-es tanulmány szerint a születésnapon, vagy az azt követő napon elkövetett öngyilkosságok száma egyértelműen nagyobb a szokásosnál és Dániában is ez a helyzet - Bajorországban és Tajvanon viszont nem találtak ilyen összefüggést a vizsgálatok.

Nemcsak a szülinapok vonzzák egyébként a halált, karácsonykor és az újév első napján is megnő a halálozás esélye, sőt, hiába énekelte meg a Bëlga is a fizetésnap csodálatosságát, ezen a napon is valószínűbb, hogy meghal az ember.

Az is felmerült már egy 2003-as tanulmányban [.pdf], hogy az emberi testnek a huszonnégy órás cirkadián ritmushoz hasonlóan van éves ciklusa is, a születésnap pedig megnöveli a stressz mértékét, amitől a halálozás kockázata is megnő.

Az ellentmondásos kutatások miatt egyébként vannak olyanok, akik statisztikai anomáliának tudják be az egész jelenséget, arra hivatkozva, hogy a halotti anyakönyvi kivonatoknál olykor összekeverik a születés és a halálozás rubrikáit. Ez ugyanakkor nem magyarázná a közvetlenül a születésnap előtt, vagy után bekövetkező haláleseteket, úgyhogy ennyivel valószínűleg nem lehet lerendezni a Szülinap-hatást.

Források: Washington Post, Wikipédia, Men's Health

