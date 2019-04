Nottingham törvényen kívüli íjászának, Robin Hoodnak a története jó eséllyel mindenkinek ismerősen cseng, hiszen az angol mondakör egyik legismertebb alakja, egy csomó könyv és film örökítette meg, a szegényeket felkaroló, gazdagokat fosztogató középkori fenegyereket.

Manapság viszonylag nehéz lenne íjjal terrorizálni az ide-oda utazgató milliomosokat, de egy tavaly elítélt olasz bankár bebizonyította, hogy Robin Hood szellemiségét a modern korban is tovább lehet vinni.

A történet 2009-ben, a tomboló gazdasági világválság közepén vette kezdetét egy Forni di Sopra nevű olasz faluban, a főszereplő pedig egy Gilberto Baschiera nevű bankár volt, aki titokban elkezdett segíteni a hozzá kölcsönért fordulókon. A válság miatt érthető módon megnőtt a kölcsönért folyamodók száma, de sokan közülük nem rendelkeztek a hitelhez szükséges fedezettel, amit Baschiera úgy hidalt át, hogy titokban átpakolt némi pénzt hozzájuk a tehetősebb ügyfelek számláiról.

Az emberek nem győztek hálálkodni, és természetesen megígérték, hogy mihamarabb visszafizetik majd a pénzt, de voltak, akik ezt végül nem tették meg. Így csak idő kérdése volt, hogy kiderüljön, Baschiera elég aktívan próbálta kisegíteni az embereket: hét év alatt közel egymillió eurónyi pénzt helyezett át, bízva abban, hogy majd visszakapja, így a hiány nem tűnik fel senkinek.

A jólelkű Baschiera az indítékai alapján valószínűleg jobban tette volna, ha egy segélyszervezethez megy el dolgozni bank helyett, egy olasz lapnak ugyanis azt mondta,

mindig azt gondolta, hogy az ügyfelek pénzének védelme mellett az is a feladataik közé tartozik, hogy segítsenek a rászorulókon.

Baschiera a La Repubblicának azt is elmondta, hogy a bankrendszer magára hagyja a kiszolgáltatott helyzetben lévő nyugdíjasokat és a források nélküli fiatalokat, emellett arról beszélt, hogy a gazdasági válság alatt senki nem elemezte egyesével az ügyfeleket, csupán egy számítógép számolta ki, hogy mennyire megbízhatóak anyagilag.

A férfi ennek ellenére azt azért kiemelte, hogy másodjára már nem kezdene bele egy ilyen projektbe, ami érthető is, hiszen ugyan ő maga semmit nem profitált belőle és egy vádalku keretében nem is kapott letöltendő börtönbüntetést, a házát és a munkáját is elvesztette az ügy miatt.

