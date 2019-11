1798 nyarának végén súlyos sárgaláz-járvány tombolt Philadelphiában. Az Egyesült Államok akkori második legnépesebb városa (New York mögött) nagyjából 40 ezer lakosú volt, ehhez képest a betegség a feljegyzések szerint 1300 áldozatot szedett, és ezrek menekültek el a városból a járvány elől. És ha ez nem lett volna elég a káoszhoz, szeptember elsején, vasárnap hajnalban itt zajlott le Amerika történetének első bankrablása.

A Carpenters's Hall (az épület arról híres, hogy 1776-ban itt kiáltották ki Pennsylvania állam függetlenedését a brit birodalomtól, ami az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat, és az USA megszületésének közvetlen előfutára volt) épületében található Bank of Pennsylvania széfjéből ismeretlenek 162 821 dollárt lovasítottak meg. Ez mai értékén, forintban közel egymilliárdot jelent. Erőszakos behatolásnak, a széf feltörésének nyoma sem volt, ami arra utalt, hogy belső munkáról van szó. Mivel a bank zárjait és széfjeit nem sokkal azelőtt cserélték le, a gyanú rögtön a munkát elvégző mesteremberekre terelődött.

Az első számú gyanúsított egy Patrick Lyon nevű kovácsmester volt, aki közvetlenül a bankrablás után nagy sietséggel költözött el a városból. A rablás híre már a szomszédos Delaware államban érte, ahová a sárgaláz miatti félelmében költözött. Mivel tudta, hogy az egybeesés miatt gyanúsítani fogják, visszautazott Philadelphiába, hogy tisztázza a nevét. Pechére meg se hallgatták, egyből lecsukták. Hónapokat ült a börtönben, mire a valódi bankrabló egy hét határra szóló hülyeséggel lebuktatta magát.

A rablást két másik kovács követte el, akik a zárcserékkor Lyon mellett dolgoztak: egyszerűen másoltak maguknak pótkulcsokat, amikkel éjjel besétáltak a bankba és kirámolták a széfet. Egyikük az akció után elkapta a sárgalázat, és kisvártatva meg is halt. A másik rabló, aki vélhetőleg inkább az izom volt a csapatban, mint az ész, ott állt a rabolt vagyonnal, és nem igazán volt ötlete, hogy mit kezdjen vele. Elkölteni nem igazán tudta, és nem is akarta, adta hát magát az ötlet:

Beteszi a bankba, mint egy becsületes, keményen dolgozó honpolgár.

Hogy miért pont ugyanabba a bankba tért be a rabolt pénzt biztonságba helyezni, amit korábban pont ő pakolt ki, rejtély. Mindenesetre az első óvatos keresztkérdés után, amik arra vonatkoztak, hogy tulajdonképpen honnan is van ez a sok pénze, összeomlott, és bevallotta az egész rablást. Mivel a pénzt maradéktalanul visszaadta és bűnbánatot tanúsított, a bíróság megkegyelmezett neki, és nem csukták börtönbe. Lyont, aki akkor már három hónapja ült helyette a sitten, 12 ezer dolláros fájdalomdíjjal kárpótolták (ez kb. 75 millió forintnak felel meg ma). A kovács ráadásul könyvet is írt az egész rablás és börtönbüntetés történetéről, ami

Patrick Lyon, aki három hónapnyi keserves börtönbüntetést szenvedett el mindössze egy homályos gyanúsításra alapozva a Bank of Pennsylvania kirablása miatt

címen nagy sikert aratott, és az egész családja jólétét megalapozta.

(Borítókép: Carpenter's Hall / Fotó: Gilbert Carrasquillo / Getty Images)