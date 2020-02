Tényleg kinyírja az autót, ha cukrot teszünk a benzinbe?

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Városi legendák és filmek közkedvelt motívuma a benzinbe tett cukorral tönkretett autó. A trükk állítólag javíthatatlan károkat okoz a motorban, nagyjából a következő folyamat mentén:

A cukor feloldódik a benzinben. Bejut a motorba. Ott a hő hatására nyúlós, karamellszirupszerű állagot vesz fel, és eltömíti a hengereket. Ettől a motor leáll. A cukormassza lehűl, megszilárdul, és betonszerűen beleköt a motor összes apró alkatrészébe, teljesen tönkretéve azokat.

Szerencsére ez a valóságban nem így működik, kezdve azzal, hogy a cukor nem, illetve extrém rosszul oldódik a benzinben. Ezt egy kísérlettel meg is mérték 1994-ben a Berkeley-i Kaliforniai Egyetemen: egy 56 literes teli benzintartály kevesebb mint egy teáskanálnyi cukrot tudott így felvenni, a többi megmaradt kristályos állapotban. Márpedig ha nem oldódik fel, akkor – lévén nehezebb a benzinnél – szépen leülepszik a tank alján. De ha mégis felkavarodna onnan menet közben, mert például egy komolyabb bukkanóra vagy kátyúba hajtottunk, az üzemanyagszűrő akkor is kifogja, ahogy bármilyen más szennyeződést is.

Ha tehát valakinek megcukrozzák a benzinjét, azzal legfeljebb az üzemanyagszűrő eltömődését (és azzal a kényszerű cseréjét) lehet elérni, illetve ha annyira sok a cukor a tankban, szükséges lehet annak kitisztítása is. Ez persze nem olcsó mulatság, és sok bosszúsággal is jár, de mégsem olyan súlyos probléma, ahogyan azt a városi legenda állítja. Ami egyébként az 1950-es évek Amerikájában született, amikor a mechanikus és a benzintank alján elhelyezkedő üzemanyagpumpák idejében még kicsit komolyabb kárt lehetett a cukorral okozni – de végérvényesen kinyírni vele a motort már akkor sem.

A benzin cukrozásánál egy fokozattal gonoszabb, ha csak némi cukrot szórunk szét a tanksapka környékén, hogy azzal a tulajra a frászt hozzuk, és rávegyük egy felesleges körre az autószerelőhöz. Nagyon szépen kérünk mindenkit, ne tegyen ilyet, már csak azért sem, mert így már tényleg semmi poén nincs benne, hogy mindenki elolvasta a tudnivalókat a cukrozott benzinről ebben a cikkben.

(Borítókép: Koszticsák Szilárd / MTI)