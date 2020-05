Ha az ember meghallja azt a szót, hogy országút, alighanem az autós közlekedés jut eszébe először, ami nem is meglepő, hiszen ezeket az utakat jellemzően ilyen célból építik. Elég csak a világhírű Route 66-re, vagyis a 66-os amerikai országútra gondolni, melynek végigautózása sok bakancslistán foglal el előkelő helyet. Az Egyesült Államokban kétségtelenül a Route 66 a legismertebb országút, ám annak ellenére, hogy a mai napig járható,1985 óta már nem szerepel az ország hivatalos autópályarendszerében.

A Route 66 ebben a tekintetben hasonlít a michigani M–185-ös országútra, de fontos különbség, hogy míg előbbi azért került ki onnan, mert az államközi pályarendszer szép lassan kiváltotta, utóbbi azért nem került be oda, mert

egy szigeten van, amire csak komppal lehet eljutni.

Meg azért, mert az M–185 az egyetlen állami országút Amerikában, amelyre nem engednek fel gépjárműveket. De miért hívják egyáltalán országútnak, és eleve mi a francnak létezik?

A dolog megértéséhez egészen a 19. század végéig kell visszamennünk, amikor az Egyesült Államokban elkezdtek terjedni az autók. Ekkoriban persze még csak elvétve lehetett találkozni velük, a Huron-tavon fekvő Mackinac-szigeten azonban a helyiek bosszúságára pont volt egy tehetős orvos, aki megengedhette magának, hogy vegyen egyet. A zajos járműtől több alkalommal is megijedtek a szigetlakók lovai, aminek természetesen baleset lett a vége, a sorozatos panaszok nyomán pedig 1898-ben kitiltották az autókat a szigetről.

1900-ban aztán Michigan állam útépítésbe kezdett, 1910-re pedig el is készült a szigetet körbejáró út, ami a tiltás miatt eleve szűkebbre lett megépítve, hiszen a gépjárművekkel nem kellett számolni rajta. Az utat később sem bővítették ki, de 1933-ban így is megkapta az M–185 elnevezést, és hivatalosan is országút lett belőle, ami meglehetősen furcsa annak fényében, hogy a mai napig csak gyalog, lovon, lovaskocsival vagy biciklivel lehet közlekedni rajta.

Emiatt nem meglepő módon elég ritkák a közúti balesetek is a szigeten. Egészen 2005-ig az M–185 volt az egyetlen országút, ahol még sosem történt közúti baleset – és akkor is csak egy apróbb koccanás miatt veszett el a rekord. A tiltás alól természetesen kivételt képeznek a tűzoltók, a mentők és a rendőrök, a szemetet viszont például már lovaskocsival szedik össze az út mellől. Különleges engedéllyel is fel lehet hajtani az M–185-re, ezt azonban nem osztogatják sűrűn, ilyesmire eddig csupán háromszor került sor:

egyszer 1979-ben, a Valahol, valamikor forgatásán, amikor a Richard Colliert játszó Christopher Reeve itt vezetett;

aztán 1998-ban, hogy megünnepeljék a gépjárművek kitiltásának 100. évfordulóját – akkor egy gőzhajtású autó ment körbe a szigeten, amit aztán ki is állítottak egy darabig;

2019-ben pedig Mike Pence alelnök hajtott fel az M–185-re egy, a szigeten addig sosem látott, nyolc autóból álló konvojjal.

A szigetnek persze nem is hiányoznak az autók, már csak azért sem, mert részben ennek köszönheti azt, hogy évszázadok óta népszerű a turisták körében. Évente nagyjából félmillió ember közlekedik az M–185-ön, akik vélhetően legalább annyira kíváncsiak a különleges országútra, mint magára a szigetre, pedig az is elég érdekes, nyilván nem véletlenül nevezték ki annak idején az ország második nemzeti parkjának a Yellowstone után. Még szerencse, hogy az M–185 végigjárásával pompás kilátás nyílik rá.

Forrás: Wikipédia