Antalka zaklatna, óh, a tahó! Erőszakos kannak sok a szőre. Rút, dagadt úr, meg ne lássál engem! Márta hat rám, ígérete régi. Ön a morózussal lassúzó romanő? Rád rohan a hordár. Igen, ez mind-mind sátidrof (Karinthy Frigyesé e szólelemény), azaz visszafelé olvasva: fordítás – előkelőbben: palindrom. Olyan szó, kifejezés és mondat, amely a legvégétől indulva, tehát tükrözve is ugyanaz.

Több mind kétezer évvel ezelőttről is fennmaradtak már, az efféle nyelvi játékokban tehát a jelek szerint sokan örömüket lelték a történelem során. (Megjegyzendő, hogy akár egy dátum is lehet palindrom.) Magyar nyelven a legismertebb palindrom talán az „indul a görög aludni”. A hárombetűs magyar rákszavak már-már banálisak: bab, sas, kék, vív. Ám ha hosszabbakat szeretnénk találni, akkor már sokkal jobban össze kell szednünk magunkat. Íme, néhány:

kilehelik,

gazdamadzag,

retinaszaniter (akármi is legyen az...),

gárdanadrág.

Szóösszetételek (arák titkára, Etel lehellete, a taposó pata), sőt teljes mondatok is lehetnek palindromok:

Angol csöcs lógna.

Adósom a mosoda.

Apáca, lenyel a cápa!

A tyúk eledele kutya.

Rút Ella vállával letúr.

E két apacs a csapat éke.

Modorom oka: komorodom.

A magánhangzók hosszúságával (például a sátidrof szó esetében is) és a szóhatárokkal ilyenkor persze már csalni kell picit, ahogyan az is döntés kérdése, hogy a kétjegyű mássalhangzók megfordulhatnak-e vajon. A „szuezi Zeusz” például csak akkor működik, ha az sz-ből nem lesz zs, a „szárad a darázs” pedig csak akkor, ha valóban minden átfordul.

A 19. század végén a legnagyobb szépíróink valósággal ontották magukból a sátidrofokat, szabályosan egymásra licitálva, jobbára korabeli törzshelyükön, a Hadik kávéházban. E nemes viadalban Babits Mihály például egészen eddig a magaslatig jutott: Római fővezér – Rézevő fia Mór.

Aztán olyan palindrom is van, amely visszafelé olvasva nem ugyanaz, de szintén értelmes, csak éppen mást jelent: e két répát – tápértéke.

De kié a leghosszabb?

A világ leghosszabb palindrom szava a Guinness Rekordok könyve szerint a finn saippuakivikauppias, amely (mint többen esküsznek rá) szappankereskedőt jelent.

A leghosszabb palindrom szöveg angol nyelven van, és egy számítógép segítségével generálta Peter Norvig amerikai matematikus, aki egyébként a Google kutatásvezetője. Sportértékéből levont, hogy inkább felsorolás, semmint értelmes szöveg. Utánközölni nem tervezzük, mivel 74633 karakterből áll, mindenesetre úgy kezdődik, hogy “A man, a plan, a cameo...”, és úgy végződik, hogy „OEM, a canal, Panama!”.

Jóval értelmesebb szöveg viszont David Stephens 1980-as, Satire: Veritas című levele, mely 58795 betűs (és be kell látni: már a címe is zseniális), illetve Lawrence Levine több mint 31000 szavas novellája, a Dr. Awkward and Olson in Oslo (1986).

Magyarul sokáig Breyer Gyula sakknagymester szerelmes levele tartotta a rekordot, 1889-ből.

Nádasi K. Ottó Kis-Adán, májusi szerdán e levelem írám. Mottó: Szivedig ime visz irás, kellemest író! Szinlelő sziv rám kacsintál! De messzi visz szemed... Az álmok (ó csaló szirének ezek, ó csodaadók) elé les. Irok ime messze távol. Barnám! Lám e szivindulat Öné. S im e sziv, e vér ezeket ereszti ki: Szivem! Ime leveled előttem, eszemet letevő! Kicsike! Szava remegne ott? – Öleli karom át, Édesem! Lereszket évasziv rám. Szivem imád s áldozni kér réveden – régi gyerekistenem. Les im. Előtte visz szived is. Ég. Érte reszketek, szeret rég és ide visz. Szivet – tőlem is elmenet – siker egy igérne, de vérré kinzod (lásd ám: ime visz már, visz a vétek!) szerelmesedét. Ámor (aki lelőtt ó engem, e ravasz, e kicsi!) Követeltem eszemet tőled! E levelem ime viszi... Kit szeretek ezer éve, viszem is én őt, aludni viszem. Álmán rablóvá tesz szeme. Mikor is e lélekodaado csók ezeken éri, szól: A csókom láza de messzi visz!... Szemed látni csak már!... Visz ölelni!... Szoríts!... Emellek Sári szivemig. Ide visz Ottó. Ma már ím e levelen ádresz is uj ám: Nádasi K. Ottó Kis-Adán.

Aztán trónkövetelő érkezett, Szabó Tibor palindromgyáros, aki 2008-ban alkotta meg ezt a bő 1100 karakteres szóépítményt:

Adoma Ki ég, iskolát nem alkot ám az s alávalót ró bitóba zsarnoki X- el, aláz. A tagom is előttem lelé. Finom édes a hosszú zsineg, ígér, költ oda ki tehetség? Ő? Hörögését, á, népének, ó, soha s cserevallás él. Ezek, Előd, Demeter, Géza, oguz, a hősök, Kürt- ős – emleget, eb amit oda írtak. A rege majd a menedék alatt áll és Emesét nem adja már. S ím aha, régi ikonra szótárát íratja, ró. Rokkanó haza levén élő komor máz s a számadót sommás igém ad. Ó, Marót alatt ölt az orosz s éledne, retteg nőd. Öreged ír. E dühös költő szeme réved, noha rémes, amit ima sem ér a hon, de vérem ez s ötlök s ő hű, de rideg erő döngette. Rend, e lész, sorozat, lőtt a lator amoda még is. Ám most óda mázsa szám. Romok ölén ével az, a Hon! Akkor, ó, rajta rí, tár át, ó, zsarnoki, ígér a hamis rá, majd a mentése. Mesél.... Láttalak, édenem adja meg e rakat riadót? Ima? Beteg elme s ő trükkös, ő hazug Ó, az égre te! Meddő! Lekezel és áll. A veres csahosok! E népén át és égő röhögés, tehetik, adót lök rég. Igen is zúz s soha se démoni félelmet tőle, simogat az ál. A lexikonra: Szabó Tibortól a válasz. A mátok, lamentálók s igéik amoda.

A palindromalkotásnak tehát messze még a határa. Egészen addig űzhető, míg engedik a (vigyázat, sátidrof érkezik!)

keretkarakterek.