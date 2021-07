1971-et írunk. Képzeljünk el egy világot, ahol csak az itt és most van, se mennyország, se pokol, és békében él mindenki! Nem ölik egymást a különböző nemzetek és vallások, magántulajdon sincs, így kapzsiság és nélkülözés sem, mert testvériesen megosztozunk mindenen. Ha ma még álomnak tűnik is, állj közénk, hogy egyesüljünk mind!

Kivonatolva ez volna John Lennon Imagine című klasszikusának szövege. A zene kizárólag a Beatles együttes legendás énekes-gitárosáé, a szövegbe felesége, Yoko Ono is besegített.

Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people

Living for today... Aha-ah...

Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion, too

Imagine all the people

Living life in peace... You...

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will be as one

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world... You...

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will live as one