Bár Kaliforniáról mindenkinek az aranyláz ugrik be elsőre, az állam gazdaságában és fejlődésében a citrusféléken alapuló farmok játszottak meghatározó szerepet előbbi lecsengése után. Az 1870-es években kezdték az első farmerek a nagyüzemi citrustermesztést a bőséges napsütést és a kedvező időjárást kihasználva. A sikernek egy nem várt hozománya is volt: Kalifornia lett a világon az első, ahol biológiai kártevőirtást, biokontrollt vetettek be, azaz más élőlényt használtak arra, hogy elpusztítson egy növényeket sújtó kórságot.