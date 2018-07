Dalok a nagy háborúról

A hadvezérekről, dicső tettekről és hősökről évezredek óta születnek eposzok-versek-dalok; a legismertebb talán a Homérosznak tulajdonított Íliász és Odüsszeia, de a magyarok sem szégyenkezhetnek. Elég csak Tinódi Lantos Sebestyén munkásságára (igaz, ő majdnem valós időben tudósított az egri ostromról), vagy a Szigeti veszedelemre gondolni. Utóbbiban Zrínyi Miklós hasonló nevű dédapjának, Szigetvár hős parancsnokának állított emléket, és mindezt eposz formájában tette. Az utólag, esetleg több tíz évvel később készült művek mellett jóformán minden háborúnak megvoltak a maga "alulnézetben" készült dalai is, amelyeket nem egyszer egy-egy lelkes katona írt, vagy írt át. Az első világháborúban addig nem látott katonatömegek vettek részt (így megnövekedett a potenciális zeneírók-költők száma is), ráadásul szinte minden ország-nemzet érintett volt, így a lehető legkülönfélébb módon igyekeztek kiénekelni magukból az átélt borzalmakat és/vagy emléket állítani elesett bajtársaiknak.

Meg kell különböztessük a hivatalos, lelkesítő, meneteléshez való katonanótákat, mint például a Megállj, kutya Szerbia, vagy a 44-es "rosseb-ezred" indulója, és a "spontán" keletkezett, nagyrészt borongósabb hangvételű dalokat. Utóbbira gyönyörű példa a Kimegyek a doberdói harctérre, amelyben tökéletesen látszik a hazájától és családjától elszakított, messzi földön, állandó életveszélyben lévő katona lelkiállapota.

Hasonló dal az olaszoknál is született, ami nem meglepő, hiszen majdnem ugyanazokkal a nehézségekkel szembesültek. Külön érdekesség, hogy a távolság egy háborúval később is felbukkant a honvédek dalaiban. A Don-kanyarban szolgált Kazári József (III. hadtest híradózászlóalj) például arról beszélt, hogy ők a "Tóparti nádas, sej de messze van" című nótát aktualizálták, és Don-parti nádasként énekelték. Ha az olasz frontra vagy a Don-kanyarba vezényelt honvédeket megviselte a távolság, akkor ez különösen igaz az ausztrál és új-zélandi harcosokra, akik első nagyobb akciójukban 1915 tavaszán Gallipolinál vettek részt. Ausztrália 1901-ben, Új-Zéland 1907-ben függetlenedett, ugyanakkor megmaradtak a Brit Nemzetközösség részének (ma is azok), így az első világháborút sem úszhatták meg. Az ekkoriban szárnyait bontogató Ausztrál nemzettudat egyik sarokköve lett az ANZAC, vagyis az Australian and New Zealand Army Corps (Ausztrál és Új-Zélandi Hadtest) tevékenysége.

A brit és francia csapatok 1915. április 25-től szálltak partra a félszigeten (a britek a Helles-foknál és az úgynevezett Anzac-öbölben), céljuk pedig török tengerszorosok elfoglalása, és ezzel Törökország kiiktatása volt. Az akciót azonban nem készítették elő (a tűztámogatásra összevont flottában például az egyes hajóparancsnokokra bízták, hogy honnan és mire lőjenek, emellett normális térképeik sem voltak), ráadásul a sziklás partok sem igazán kedveztek a támadóknak. A törökök és az őket támogató németek folyamatosan tűz alatt tarthatták állásaikat, ráadásul ellátásuk is pocsék volt, nem beszélve a higiéniai viszonyokról, amit jól jellemez, hogy az összesen bevetett 345 ezer brit katonából 90 ezer főt kellett különféle betegségek miatt kivonni. Mire 1916. január 9-re kivonták a támadó csapatokat, az antant veszteségei (halott, sebesült, beteg, eltűnt, hadifogoly) végül kb. 300 ezer főre rúgtak, a török veszteség 250 ezer ember volt (erről bővebben itt). Gallipoli, mint "első vér"különösen fontos ma is, amit jól mutat, hogy 1981-ben film is készült az ottani harcokról (Mel Gel Gibson egyik első főszerepe volt), később pedig minisorozatot is forgattak az elvetélt partraszállásról.

1971-ben a skót-ausztrál Eric Bogle megírta And the Band Played Waltzing Matilda című számát, amely sajátos keveréke a megemlékezésnek, a 70-es évek háborúellenes hangulatának és az ausztrál identitástudatnak. A címben szereplő Waltzing Matilda ugyanis az ország nem hivatalos himnusza, amely a 19. századi gyalogosan közlekedő (erre utal a waltzing) vándormunkások matildának nevezett málhájáról ("hátamon a házam") kapta címét.

Bogle dala is egy ilyen vándorló srácról szól, aki 1915-ben matildáját kincstári málhára cserélte, és sok ezer társával együtt elhajózott Gallipoli felé, miközben az őket búcsúztató zenekar a Waltzing Matildát játszotta. A főszereplő végül hazatér, de nem úgy, ahogy szeretné, ugyanis mindkét lábát elveszti egy belövés miatt. Ez számára a halálnál is rosszabb, ugyanis "a vándorláshoz, sátorveréshez két láb kell".

Then a big Turkish shell knocked me arse over tit

And when I woke up in my hospital bed

And saw what it had done,I wished I was dead

Never knew there were worse things than dying

For no more I'll go waltzing Matilda

All around the green bush far and near

For to hump tent and pegs, a man needs two legs

No more waltzing Matilda for me