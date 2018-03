Félig lebontott ház tetejére tervezett otthont magának

Nem is olyan rég esett szó arról, hogy miért is klassz dolog megnézni egy építész, saját magának tervezett házát, hiszen mindig az a legőszintébb alkotása. A MOME Építészeti Intézete és az Urbanista közös sorozatában eddig a hallgatók munkáira koncentráltunk, most viszont az oktatókon a sor. Ez azért is izgalmas, mert láthatjuk, hogyan oldják meg a feladatot maguk a tanárok, hogyan működik a gyakorlatban az a tudás, amit átadnak a leendő építészeknek.

Elsőként tehát egy építészotthonba, mégpedig Csomay Zsófia otthonába látogatunk el.

Csomay Zsófia, akivel már a Ház+Mesterek sorozatban is találkozhattunk, nem csak azért fontos alakja a magyar építészetnek, mert a XX. században még csak igen kevés nő tervezhetett jelentős épületeket. Legismertebb munkája alighanem a Fő utcában álló, középkori romot körülölelő irodaház, melyet sokan úgy ismernek, mint a Linda sorozat rendőrszékházát (s melyet később szintén az ő tervei alapján korszerűsítettek).

Én személy szerint azokat az emberléptékű alkotásait szeretem a legjobban, mint amilyen a Völgykúti ház Veszprémben - s mint amilyen az itt bemutatott épület a Várhegy oldalában.

Tervezői munkája mellett azonban oktatói tevékenysége is jelentős, a MOME Építészeti Intézetének oktatójaként adja át tudását a következő építészgenerációnak.

