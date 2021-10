Nem várt izgalmak, szappanoperákat megszégyenítő fordulatok és egyre viharosabb érzelmek után eljutottunk az ellenzéki előválasztás döntőjéhez. Csak egy maradhat. Bárki lesz a győztes, az ellenzék mindenképpen nyer, hiszen megszerzi a legfontosabbat, amit politikában lehet: az emberek figyelmét. Akié a figyelem, azé az ország. Ugyanúgy elmondható azonban, bárki lesz a győztes, az ellenzék olyan súlyos sebesülésekkel fejezi be a saját maga által szervezett megmérettetést – Fekete-Győr leváltása, Jakab gyenge szereplése, Karácsony visszalépése, futóbolondozás, hazaárulózás stb. –, hogyha valaki ezt előre közli velük tavasszal, talán bele se mennek az egészbe. Mindenesetre a gép forog, a két állva maradt aspiráns pedig nem pihen. Aki azt hitte, a Márki-Zay–Karácsony-széria fordulatai után a Márki-Zay–Dobrev-féle második évad majd belassul, tévedett. Továbbra is nő a figyelem (pozitív serpenyő), de egyre mélyebbek az egymáson ejtett sebek is (negatív serpenyő). Érdemes ezért megvizsgálni azt az öt frontot, ahol a hétvégéig eldől, ki lesz végül az ellenzék miniszterelnök-jelöltje.

1. A „független” sajtó

Az ellenzéki orgánumok jelentős része vagy beárazta és/vagy konkrétan segítette a Karácsony-kampányt. A főpolgármester visszalépésével így jól érezhetővé vált a tanácstalanság. A felfokozott hangulattól hajtott híréhség hatalmas lehetőség most a sajtótermékeknek, hogy olvasottságot, nézettséget generáljanak, de kinek a javára? Ez a kérdés nyilván minden szerkesztőségben más-más módon alakul majd. Hivatalosan persze senki sem fog odaállni valamelyik jelölt mögé, és azt sem zárom ki, lesznek valóban objektív médiumok, de aki figyel, bizonyára érzékelhet majd érdekes mozgásokat.

2. Logisztikai hadművelet vagy sátras forradalom?

Viccesen hangzik, de az egyik legfontosabb dolog, amit mindenkinek meg kell értenie: az nyer, akire többen fognak szavazni. Nem az, aki a legtöbb lájkot gyűjti be vagy a legnagyobb médiashow-t csinálja (lásd Jakab Péter), nem is az, akit a sajtóban beáraznak és az értelmiség körbeszeretgeti (lásd Karácsony Gergely), hanem aki több választót mozgósít. Sokakat megrészegíthet a saját politikai buborékjuk, az online hype, a kommentek özöne, a vágyvezérelt érzelmek spirálja. (Nos, erről tudnék mesélni...) A szavazás azonban más. Ott makacs számok vannak.

Karácsonyt le lehetett gyűrni lelki hadviseléssel meg két közvéleménykutatással, de ez most kevés lesz a hódmezővásárhelyi polgármester részéről.

A mozgósítás és a logisztikai kapacitások Dobrev Klára mellett szólnak. Az első forduló bebizonyította, a DK az ellenzéki oldalon nem csupán a legerősebb, hanem az egyedüli erős szervezeti struktúrával rendelkezik. Mikor maxolnák ki ezt a piaci előnyüket, ha nem most? Amikor az Elkúrtuk virtuális moziélménye helyett elkezdődhet a House of Cards magyar reality remake-je. A DK totális mozgósításának persze megvan a felső határa. Könnyen elképzelhető, hogy Dobrev Klára 250, akár 300 ezer szavazatot is összegyűjt a végelszámoláskor, de további tartalékai inkább Márki-Zaynak vannak. Ha a részvételi arány félmillió alatt marad, borítékolható a DK-jelölt győzelme, ha fölé megy, lehet izgulni mindenkinek, ha pedig nagyon megszalad, azt jelentheti, a logisztika tudományát végül legyőzte az újdonság varázsát auraként viselő MZP sátras forradalma.

3. A Jakab- és Karácsony-árvák

Bolyong a glóbuszon közel 260 ezer olyan honfitársunk, akik részt vettek az első fordulóban, szavazatukat a főpolgármesterre vagy a Jobbik elnökére adták, most viszont egészen széttartó üzeneteket kapnak. Az ő megnyerésük minden bizonnyal döntő jelentőségű lesz, ez viszont már nem logisztikai, hanem politikai feladat. (Van még 21 ezer Fekete-Győr Andrást támogató szavazó is, de egyrészt a Momentum beállt MZP mögé, másrészt ez nem is akkora szám, hogy királycsináló erőt képezzen.) A sors furcsa fintora és a helyzet szürrealitásának bizonyítéka, hogy a '99 Mozgalomból szinte egyedül a főpolgármester állt Márki-Zay mögé, harcostársainak 99 százaléka nem követte. Ettől persze ők még nem lettek Dobrev Klára-szavazók, ám szabad prédák igen, és nem csak hódmezővásárhelyi ragadozóknak. A jobbikosok fejében sem tisztább a kép. Jakab Péter ugyan elvileg senkit sem támogat, gyakorlatilag viszont mindenkit támad, aki Dobrev Klára győzelmét veszélyezteti.

Talán létezik a Gyurcsány–Jakab paktumnak egy titkos paragrafusa?

Nem tudjuk, de akár van, akár nincs, a Jobbik-szavazóknak valamelyik ujjukba bele kell majd harapniuk. Támogassák Dobrevet, akinek férje és elnöke ellen annak idején párttá alakultak, és ezzel induljanak el a „DK nemzeti tagozata” tábla felé vezető úton? Vagy azt az MZP-t, aki letolta vezetőjüket a dobogóról, győzelme esetén pedig olyan pártot alapíthat, amely parizerestül nyeli le a Jobbikot? Akárhogyan is lesz, Dobrev és Márki-Zay a következő napokban mindent megtesz majd, hogy a Karácsony- és Jakab-árváknak menedéket nyújtson.

4. Tyúkanyó vagy buldózer?

Bizonyára nagyon sokan vannak, akik akár az egyik, akár a másik oldalon megingathatatlanok, de az első forduló eredménye és az azóta történő események hatására nem kevés a bizonytalanok száma sem. Vagy azért, mert egyik jelöltet sem tudják jó szívvel támogatni, vagy azért, mert mindkettőjükben tetszik nekik valami. A bizonytalanok megszólítása már nem logisztikai, nem is politikai, hanem elsősorban pszichológiai kihívás. Ki milyen benyomást tesz rájuk? Mit üzen magáról? Kompetencia tekintetében nincs nagy különbség, Dobrev a nemzetközi szintű politikusnő, Márki-Zay az USÁ-t megjárt város- és cégvezető imázst erősíti. Mindkettő ádáz ellensége a NER-nek, sőt, a feles alkotmányozás néven ismertté vált orosz rulettet is bőszen támogatják. Ahol azonban jól kitapintható a választóvonal, az a karakterek különbözősége.

Dobrev Klára az ellenzék tyúkanyója, Márki-Zay az ellenzék buldózere szerepet viszi.

Mindkettőnek van előnye és hátránya is. A tyúkanyó nagyobb biztonságérzetet ad, de egyúttal unalmas is, pláne, ha a másik fél erőből játszik. A bulldózer pedig hatalmas figyelemre tehet szert, pusztító erejébe sokan sokféle személyes vágyukat, bosszújukat és reményüket vetíthetik bele, viszont letaposhatja a veteményt. Éppen ez történik most. MZP a nyilatkozataival – nem túl „márkis” módon – az ellenzéki összefogás féltve őrzött nullás lisztjébe beleszellentett egy hatalmasat. Törölgeti is magát mindenki. Nagy lett a zűrzavar, kezd eldurvulni az előválasztás, előkerült a negatív kampány. Mindezek persze a fanatikusokat nem befolyásolják, de a bizonytalanok számára fontos indikátorok lehetnek. A kérdés, hogy ők egy magabiztos tyúkanyóra vágynak, aki megvédené őket a NER-farkastól, vagy pont egy bulldózerre, aki jövő áprilisban úgy gázolna át Orbánon, ahogy két hét alatt az ellenzéken.

5. Összefogás vagy megújulás?

Az ellenzéken belül volt egy komoly törésvonal – a 2010 előtti világhoz és annak emblematikus figurájához, Gyurcsányhoz való viszony –, amelyet az összefogás pártjai igyekeztek a szőnyeg alá söpörni. Hogy a „2010 előttiek” és a „2010 utániak” ne ugorjanak egymásnak, arra Karácsony Gergely lehetett volna a közös nevező, mert ő valahol mindkettőhöz és ezáltal egyikhez sem tartozott. Kiesése viszont lerántotta ezt a szőnyeget, és az ellenzéki szavazók úgy döntöttek, szeretnék lejátszani ezt a meccset még a jövő tavaszi nagy mérkőzés előtt. Dobrev Klára a „2010 előttiek”, Márki-Zay Péter pedig a „2010 utániak” legmarkánsabb alakja. Elegendő csak rápillantani a kettejük mögött kiállók névsora közötti különbségre! A Dobrev-team: Juszt László, Vásárhelyi Mária, Gőgös Zoltán, Horváth Csaba, Demszky Gábor, Kuncze Gábor, Juhász Ferenc, Donáth Ferenc, Göncz Kinga. A Márki-Zay-team: Röhrig Géza, Puzsér Róbert, Pottyondy Edina, Szél Bernadett, Hadházy Ákos, Keresztes László Lóránt, fókuszcsoport, Tibi atya. Ha innen nézzük, nincs abban semmi meglepetés, hogy éppen ez a két ember vívja a döntőt. Világok harca. MZP természetesen az ellenzék megújulására helyezi a hangsúlyt, kíméletlenül rámutatva ellenfele és a mögötte állók múltbéli hibáira. Dobrev viszont az elég nagy hibaszázalékkal nyilatkozó riválisát igyekszik beletolni az összefogást veszélyeztető, összeférhetetlen alak csapdájába. Nemsokára kiderül, melyikük játssza jobban az utolsó előtti sakkmeccset. Meg az is, a végén marad-e még annyi bizalmuk egymás iránt, hogy őszinte mosollyal folytassák közös harcukat.

A szerző a Második Reformkor Alapítvány vezetője, a Jobbik korábbi elnöke.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

Szeretjük az izgalmas, okos, érvelő írásokat. Várjuk az ön véleményét is.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)