A hat ellenzéki párt előválasztásán a kormány még nem, de az érintett pártok zárt körű összefogása megbukott. Jött egy külsős szereplő – aki nem vett részt a tárgyalásokon, nem adott annyi aktivistát, nem fektetett a szervezésbe forrásokat, nem vállalt szerepet a közös program kimunkálásában –, mégis elsöpörte őket. Mindenképp új helyzet van. Ha egy varázsgömb előrejelezte volna a várható következményeket, a hat párt talán bele sem kezd az egészbe. A károk ugyanis nemcsak az összefogás szintjén, de egyenként is jelentősek. A Momentum elnöke megbukott, a Jobbik vezetője kiesett, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd közös jelöltje visszalépett, a DK aspiránsát pedig a győzelem kapujában állította meg egy olyan ember, akiről élő adásban azt állította, nem alkalmas miniszterelnöknek. Persze vasárnap este a győztes mögé már több ellenzéki vezető is felzsúfolódott a színpadra, a világhálót meg elárasztották a közös képek és gratulációk, de minden oldalon akadnak szép számmal, akik nem örülnek ennek a meglepő fordulatnak. Közülük is van öt olyan, aki nagyon nem. Nézzük meg, kik ők.

1. Comeback helyett kombájn: Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára

Kicsit megerőszakolva a matematikát, de mégsem minden ok nélkül a DK elnökét és miniszterelnök-jelöltjét itt és most egy szereplőnek számítom. Nem azért, mert férj és feleség, hanem azért, mert közös politikai projektjüket verte szét Márki-Zay. A DK 2018-as gyenge szereplése után szisztematikus és hatékony építkezésbe kezdett, és mára az ellenzék vezető erejévé vált. Bár

a többi párt odaadta volna az éves költségvetése felét, ha Gyurcsány végre visszavonul, és nem kell az ellenzék hátizsákjában ólomsúlyú nehezékként továbbcipelni, de Feri nem tette meg ezt a szívességet.

Sőt türelmes horgász módjára horogra csalta és addig fárasztotta a szereplőket, amíg mindegyikük ott hánykolódott a hálójában. A mesterterv tökéletesen működött a második forduló végéig, úgy tűnt, óriási visszatérés készül. Aztán a comeback helyett jött a hódmezővásárhelyi kombájn, és miután mindenkit ledarált, a vezetője rádudált Dobrev Klárára, álljon félre az útból, mert vele nem lehet learatni az országot. Erős szóváltás után a szavazók közreműködésével ez is megtörtént. A DK várhatóan a legerősebb frakcióval rendelkezik majd az összefogáson belül, de a rémálmai váltak valóra, hogy egy olyan embert kellene győzelemre segítenie, aki egyrészt jobboldali, másrészt elszámoltatná, de minimum háttérbe szorítaná a 2010 előtti politikai szereplőket, vagyis őket, harmadrészt semmilyen ráhatása (majdnem azt mondtam: zsarolási potenciálja) nincs vele szemben. Gyurcsány és Dobrev első dührohamuk után most valószínűleg elővették a Horgásznagykönyvet, és lázasan keresik, milyen csalival és technikával lehet kifogni a Márki-Zay-féle halakat.

2. Stop, Márki-Zay?: Orbán Viktor

Jól érzékelhetően a Fidesz sem számított MZP győzelmére. Komikus bábjátékkampányuk, amely az előválasztást az ellenzék csetlő-botló Gyurcsány-show-jaként igyekezett kifigurázni, nem működött rosszul, de Márki-Zayra alkalmazva már inkább kontraproduktív. A békemenetes Fidesz-ultrák nyilván a hódmezővásárhelyi polgármesterről is készséggel elhiszik majd, hogy ő is Gyurcsány embere, de mindenki másnak ez már inkább arra utaló jelzés, hogy a Fidesz megzavarodott. Ez pedig kifejezetten veszélyes kollektív érzelmi árvizet okozhat, és ha áttörnek bizonyos gátak, amelyek az Orbán-kormány legyőzhetetlenségéről és stabilitásáról szólnak, a tavaszi választáson születhet meglepetés. Orbán Viktor valószínűleg már hétfő reggel magához hívatta Rogán Antalt és Habony Árpádot, és határozottan arra kérte őket, mielőbb dolgozzák ki a csongrádi fekete ló karaktergyilkos kampányát. Bizonyára megmaradnak a jól bevált elemek – Soros, migránsok, Brüsszel, Gyurcsány, bohócok –, de Márki-Zayra kénytelenek lesznek valami újat is kifejleszteni. Egyelőre a CIA-ügynök tűnik a legvalószínűbbnek…

3. Nem csak a részvétel a fontos: Jakab Péter

A Jobbik saját elmondása szerint kezdetben Márki-Zay Péter jelölésében gondolkodott. Talán néhányan emlékeznek: Jakab elnökké választása után sokáig arról beszélt, van egy civil jelöltje a posztra. Ez a hódmezővásárhelyi polgármester lehetett, de állítólag kettejük tárgyalása nem sikerült túl jól, és ezután döntött úgy a párt, hogy saját elnökével vág bele az előválasztásba. Ez azonban utólag rossz döntésnek bizonyult, amit a Lúdas Matyi reinkarnációját alakító Jobbik-elnökön háromszor vertek el. Először azzal, hogy a dobogóról lecsúszva kiesett a versengésből, aztán azzal, hogy bár saját szavazói többsége MZP felé húzott, ő a DK melletti – többnyire kódolt – üzeneteket volt kénytelen küldeni, végül Dobrev veresége miatt.

A Jobbik bennégett a kigyulladt DK-pajtában, ráadásul úgy tűnik, teljesen feleslegesen.

A mérleg nem túl fényes: az elnökük elveszítette a lendületét, és egyelőre nem látszik, képes-e vagy akar-e megújulni; összevesztek a győztessel, aki mögé most be kell kullogniuk; a Gyurcsány-liezonnal saját szavazóik tömegeit idegenítették el, akikre most a frissen megválasztott kormányfőjelölt kivetheti a hálóját; a listahelyek elosztásáról várható vitában nagyot zuhant az érdekérvényesítő erejük. Mindezt alapvetően Márki-Zay Péter sikerének köszönhetik, ahogy MZP meg a Jobbik-elnök vereségéből profitálva indult el felfelé. Ha Jakab Péter első forduló előtti kampánya a kormányzati kompetenciára is figyelmet fordított volna, és nem csak egy TikTok-látomás, MZP a papírforma szerinti negyedik helyen végez, és megmarad a futottak még kategóriában. De nem így lett, ami a Jobbik középtávú jövője szempontjából lényeges változásokat indíthat el.

4. A vidéki rangadó: Lázár János

Bár Török Gábor szerint Lázár János örülhet az események ilyetén alakulásának, én ezt csak abban az esetben tartom elképzelhetőnek, ha a borítékolható Fidesz-kampány végül legyűri Márki-Zay Pétert. Ez azonban még a jövő kérdése. Egyelőre annyit tudunk, hogy MZP politikai ismertsége, népszerűsége, ami helyben amúgy is elég magas volt, most országosan is kirobbant. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt és Lázár János hódmezővásárhelyi egyéni küzdelme a jövő évi választás egyik legizgalmasabb meccse lesz. Márki-Zay pedig vasárnap este óta még erősebb lett. Ha Lázár János jövő áprilisban kikap, későbbi politikai tervei szempontjából komoly sérülést szerezhet, ha viszont MZP veszít, még az az abszurd helyzet is előállhat, hogy egy új miniszterelnök bukta el egyéni választókerületét. Lázár János mostantól talán komolyabb országos segítségre számíthat ellenfelével szemben, de ez ugyanúgy igaz a másik oldalon is. Komoly vidéki rangadó várható tehát, popcornt bekészíteni!

5. Ismét elmaradt a kutyavásár: Kovács Gergely

A Kutyapárt létezése lényegében két axiómára épül: az egyik, hogy a magyar politika annyira abszurd és tragikomikus, hogy azzal szemben már csak viccpártként érdemes küzdeni; a másik, hogy létezik egy polgári és intellektuális igény az O1G- és a NER-koalíciókon kívüli térben megmutatkozó politikai alternatívára. Márki-Zay Péter győzelme mind a két axiómát megkérdőjelezte. MZP minden bizonnyal nagyon sok összefogás-szavazót szólított meg és állított fokozatosan maga mellé, de mondjuk már ki: sikere elsősorban nem az ellenzéki törzsszavazók, hanem a kormánnyal együtt a hatpárti koalíciót is elutasító protestréteg sátras forradalma volt. Őket eddig a kutatások jobbára a Kutyapárt szavazóiként mutatták ki, és hogy nincsenek kevesen, az is bizonyította, a párt verdeste az ötszázalékos küszöböt. Ez a tömeg most Márki-Zay Péterben látja a maga megváltóját. Kovács Gergely bizonyára ezt a kihívást is valami jó viccel ütné el, de ettől még a tény tény marad: 2022-ben ismét elmaradhat Budán a kutyavásár.

A szerző a Második Reformkor Alapítvány vezetője, a Jobbik korábbi elnöke.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)