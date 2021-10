Márki-Zay projekt: a nagy szemfényvesztés

A szemfényvesztés olyan cselekvés, amely a szemeket elkápráztatja és megcsalja, és ennél fogva az érzékelő az előtte forgó tárgyat nem valódi alakjában, hanem más színben látja. (Régi magyar értelmező szótár.) Szinonimák: megtévesztés, átverés, becsapás. (szinonimaszotar.hu)

A mese

2021 őszén elsült az ellenzéki Wunderwaffe, lezajlott a baloldali casting. Volt effekt rendesen, megtörtént a becsapódás és – jelen pillanatban – úgy tűnik, a baloldal miniszterelnök-jelöltje egy dél-alföldi kisváros polgármestere lesz.

A baloldali jelölt erős mondásokkal dobta föl a mulatságot. Tömören: ő a tiszták élén legyőzte Gyurcsányt és leváltotta az ellenzéket. (A Gyurcsányt legyőző ártatlanok csoportjának része egyébként a 2010 előtt kormányzó MSZP és a Gyurcsánnyal évek óta kötelékben repülő LMP, Párbeszéd és Momentum is.) A baloldal miniszterelnök-jelöltje azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy neki semmi köze saját csapatához, a kudarcos baloldali ellenzékhez. Ő, bár miniszterelnök-jelöltjük lett, nem része a bukott baloldal szövetségének, sőt egyenesen szemben áll velük. Kiváltképp kritikus Gyurcsány Ferenccel, harcol ellene, és végre gyurcsánytalanítja a baloldalt.

Csakhogy ez így, egész egyszerűen politikai szemfényvesztés. Mert a valóság pont az ellenkezője az elhitetni kívánt látszatnak. Ám mivel a baloldal pontosan tudja, hogy a valósággal nem tud választást nyerni, felépítettek egy illúziót.

„The closer you look, the less you see…” Minél közelebbről nézed, annál kevesebbet látsz. Így magyarázzák a varázslatot a Szemfényvesztők című hollywoodi filmben. Ha túl közel vagyunk, nem látjuk az egészet, a hátteret, a teljes képet. Azaz a valóságot. Lépjünk hát távolabb néhány lépést és lássuk csak, ki is valójában ez a kisvárosi polgármester és mi a valóságos viszonya Gyurcsány Ferenchez?

A trükk

A szemfényvesztés lényege, hogy miközben azt állítják, Márki-Zay gyurcsánytalanít és leváltja az ellenzéket, épp az ellenkezője történik: összeállt velük és átmentené őket a hatalomba. A baloldali összefogáshoz való csatlakozása által Márki-Zay legitimálja és pozíciójában megerősíti Gyurcsányt és az összes többi kudarcot vallott baloldali pártot és vezetőt.

Miközben az ellenzéki szavazók jelentős része azt üzente, hogy elég volt, más kell, Márki-Zay bebetonozza az ellenzéki eliteket, sőt, velük lepaktálva azért dolgozik, hogy Gyurcsány és társai minél erősebbek legyenek. A Márki-Zay projekt szükségszerű célja tehát, hogy Gyurcsány és a bukott baloldal visszatérjen a hatalomba.

Leváltottak szövetsége

Márki-Zay Péter Gyurcsány Ferenc közeli szövetségese. Immáron négy éve, amikor először lett polgármester a DK támogatásával. Azzal, hogy Márki-Zay a parlamenti választásra is összeállt Gyurcsánnyal és a baloldali pártokkal, bevallotta: nincs bátorsága és képessége felépíteni egy Gyurcsány-mentes, valóban új és hiteles ellenzéki alternatívát a 2022-es választásra.

Miközben azt mondja, hogy leváltotta az ellenzéket, valójában egyesült vele, mert félt belevágni az új ellenzék megszervezésébe.

Félt megtagadni Gyurcsányt és a 2010 előtti világot. Azt mondja, hogy leváltotta a baloldalt, miközben egy hete titkos tárgyalásokon egyeztet a leváltottakkal. Gyurcsánnyal és a többi leváltott párt leváltott vezetőivel.

A valóság tehát: Márki-Zaynak nem volt bátorsága és kitartása kockáztatni, elvi alapon politizálni, felelősen és hosszú távon gondolkodva cselekedni. Opportunista lett, talán eredendően is az volt. Nem bírt ellenállni a gyors hatalmi siker igézetének, inkább lepaktált Gyurcsánnyal és a kudarcos baloldallal. Ezért fog elbukni már rövidtávon mindent.

Gyurcsány szolgálatában

Marki-Zay nem leváltotta az ellenzéket, hanem közéjük állt, egy lett velük. Önként nevére vette a 2010 előtti világot. Nem megváltoztatta az ellenzéket, hanem csatlakozott hozzá. Besorozták. Ráadásul saját párt nélkül teljesen kiszolgáltatott nekik. Főleg a legerősebbiknek, a Demokratikus Koalíciónak. Azaz Gyurcsánynak.

Gyurcsány pártját mérik a legerősebbnek a baloldalon, a baloldali blokkban neki lesz a legtöbb képviselőjelöltje a választáson, majd képviselője a parlamentben. A baloldalon nélküle semmit nem lehet eldönteni, végig vinni. A miheztartás végett a múlt héten ezt ő maga is nyomatékosította egy Facebook videóban és a DK szülinapi buliján.

Vagyis bárki legyen a baloldal miniszterelnök jelöltje, neki ebben a felállásban leginkább Gyurcsány diktál. A függőség egyértelmű és egyirányú: Márki-Zaynak van szüksége Gyurcsányra, nem Gyurcsány Ferencnek rá. Tetszik, nem tetszik, a Marki-Zay projekt főrészvényese az összefogással Gyurcsány Ferenc lett.

Mivel összekötötték sorsukat, Márki-Zaynak szükségszerűen azon kell dolgoznia, hogy Gyurcsány Ferenc megerősödve térjen vissza a hatalomba. Ha Gyurcsány támogatásával akar miniszterelnök lenni, nem tehet másképp. Ezért mondta Márki-Zay maga a minap egy rádióadásában: „…azért dolgozom, hogy a DK ne a legerősebb ellenzéki, hanem a legerősebb kormánypárti frakció legyen” (Spirit FM, Beszóló, 2021. október 11.).

Az elveszett lehetőség

Lehetett volna ez másképp. Amihez bátorságra és türelemre lett volna szükség. De Márki-Zay nagyon akarja a hatalmat – akár azon az áron is, hogy Gyurcsányt is visszasegítse oda. Csakúgy, mint Karácsony, az LMP vagy a Momentum, Márki-Zay sem volt elég bátor, erős és kitartó ahhoz, hogy valóban Gyurcsány ellenében, őt kihagyva építsen ellenzéki politikát.

Ismerjük ezt a történetet. Mindegyik újbalos úgy indult egykor, hogy majd ő leváltja Gyurcsányt. Hogy aztán mind ugyanúgy végezze. Jól emlékszünk radikálisan Gyurcsány-ellenes szólamaikra, hogy aztán mind kikössenek Gyurcsány Ferenc karjaiban. Ezért ismerős, ami most Márki-Zayjal történik: LMP, Karácsony, Momentum – régi lemez, kívülről fújjuk a végét. Úgy tűnik, Gyurcsány mindegyiket megeszi reggelire és még csak meg sem fekszik a gyomrát.

Így Márki-Zay is, mint a többiek mind, talán gyávaságból, talán hatalomvágyból, azt választotta, hogy a Gyurcsány-csapatban fut neki a választásnak. Talán soha nem is akart megszabadulni Gyurcsánytól. Maga mondta egy videóinterjúban másfél éve, még 2020. március 15-én: „Azt is el kell fogadni, hogy Gyurcsány Ferenc nélkül nincs ellenzéki összefogás! Gyurcsány Ferenc nagyon tapasztalt, okos ember.” (1:04-nél)

Ezzel az is eldőlt, hogy aki Márky-Zayra szavaz, az Gyurcsányra szavaz. Mert az ellenzéki szavazónak, Márki-Zay önként és szabadon, mindenféle kényszer nélkül meghozott személyes döntése alapján nincs más választása. Minden más lehetőséget elvettek tőle. A baloldal csomagban árulja magát és a csomag túlsúlyos eleme: Gyurcsány. Így jövő tavasszal minden Márki-Zayra adott szavazat Gyurcsány Ferencet erősíti majd.

Mission impossible

Azt a 2010 előtt politikát, amely óriási sebeket ejtett Magyarországon és az egész nemzeten, amely hatalmas károkat okozott a magyar családoknak, munkavállalóknak, vállalkozásoknak, és amely politika morálisan (hazugságbeszéd, rendőrterror, korrupció, határon túliak megalázása) is vállalhatatlan, Gyurcsány Ferenc testesíti meg. Ténylegesen és szimbolikusan egyaránt.

Ezért amíg a baloldal Gyurcsány Ferenc részvételével, pláne vezetésével indul a választáson, sohasem fog kormányzati felhatalmazást (többséget) kapni a magyar választóktól. Gyurcsánnyal nyerni – hacsak a jobboldal nem vét akkora hibát, amekkorát még sohasem vétett – mission impossible. Gyurcsánnyal nincs többség.

Az elmúlt években az újbaloldali szereplők, korábbi meggyőződésüket sutba dobva, elveiket feladva, sorra összebútoroztak Gyurcsánnyal. Hatalmi számításból és lustaságból. De végül is pont ezzel érik el azt, hogy lehetetlen választást nyerniük. Összeállnak Gyurcsánnyal, mert azt hiszik, Gyurcsány nélkül nem tudnak győzni. Holott a helyzet pont az ellenkező: a 2010 előtti bűnök és hibák miatt Gyurcsánnyal nem lehet győzni.

Szomorkás utóirat

Végtelenül unom a gyurcsányozást - azt hiszem, ezzel a polgári táborban sem vagyok egyedül. De ha odaát nincs más? Ha a baloldalon tényleg ő az állandó és meghatározó szereplő immár 2004, azaz Medgyessy megpuccsolása óta? Hol van már Bajnai, Botka, Mesterházy, Szél, Karácsony, Fekete-Győr? Amíg minden ellenzéki megmentőember Gyurcsány köpönyegéből bújik elő, vagy oda bújik be, addig ez van. Így viszont az egész felhajtás – tegnap Karácsony, ma Márki-Zay, holnap valaki más statisztálásával – csak lárifári. Félgőzzel, unatkozva, beijedve, elveket feladva, Gyurcsánnyal szövetkezve sohasem lesznek beljebb. Őszintén mondom: az általam is tisztelt baloldali választók ennél sokkal többet érdemelnek. De hogy megkapják-e valaha, azt ma senki sem tudja megmondani nekik.

A szerző a Miniszterelnökség Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, a Fidesz leendő országgyűlési képviselőjelöltje a Budapest 3-as sz. választókörzetben.

