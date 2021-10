Kulcsár Edina és neje, Szabó András Csuti nem közszereplők

Kritikát akartam írni az RTL-en zajló Nyerő Páros című valóságshow-szériáról, ahol a néző celebekre leselkedhet – bár már ezt is csak hazudják neki, hisz bekamerázott villa és huszonnégy órás megfigyelés helyett egy forgatókönyv fordulatai és az RTL-es sztárkeltető nyomasztóan ostoba mezőnyének filléres diskurzusai kerülnek a forgatócsoport elé. Ez a formátum annyiban különbözik az Éjjel-Nappal Budapesttől, hogy a Nyerő Párosban infantilis versenyszámok keretében szégyenítik meg a szereplőket hol egy jéghideg zuhannyal, hol egy kellemetlen információval, nameg az alázáshoz szerződtetett hivatásos pribékkel: Sebestyén Balázzsal. A résztvevő párok három naponta kiszavaznak maguk közül egyet – az élmény pedig, amiért ez a műsor oly sokak számára érdekes, hogy mire nem képesek ezek az eleve közismert emberek azért, hogy még három napig képernyőn maradhassanak. Ahogy a Mónika Show élménye az volt, hogy a néző mennyivel kulturáltabb, mint a képernyőn üvöltöző, fogatlan cigányasszony, úgy a Nyerő Párosban is az az örömforrás, hogy bármelyik magyarba mennyivel több méltóság szorult, mint ezekbe a tizenöt perc hírnévért egymás lábán tipró nyomorultakba. Az egyetlen különbség, hogy míg Mónika vendégei leszakadó régiók nehéziparból kizuhant, segélyből tengődő nemzedékei voltak – addig ez itt a magyar sztárelit.

Meg akartam írni az erről szóló kritikát, de nem írhatom meg, ugyanis a Nyerő Páros legirritálóbb szereplője, Kulcsár Edina hitvese, bizonyos Szabó András Csuti néhány napja jogerősen nyert pert, melynek ítéletében a bíróság kimondta, hogy sem ő, a kétszázezer Instagram-követővel rendelkező valóságshow-szereplő és infulenszer-médiaribanc, sem felesége, a hatszázezer Instagram-követőt számláló Kulcsár Edina nem közszereplő. Szabó András Csuti mérgező mindennapjai, melyeket az alacsonyabb igényszintű magyarok most épp egymillió háztartásban követnek, épp annyira nem számítanak közügynek, mint az, hogy P. Tibor ötvenéves kisújszállási asztalosmester mit tesz-vesz a hétvégi házában szombat hajnalban négytől fél hatig.

Másodfokon meghozott ítélet akadályozza, hogy leírjam: ez a Csuti hitványabb figura, mint akármelyik Való Világ akármelyik szereplője, hisz azoknak legalább mentségükre szolgál az ostobaságuk – Magyarország legsikeresebb hímnemű aranyásójáról azonban még azt az álláspontot sem fogalmazhatom meg, hogy a többi aranyásóval ellentétben nem pusztán önérzetes és nárcisztikus, de tenyérbe mászóan pofátlan a Kulcsár Edina névre hallgató, elsőrangú gazdatesttel, melyre bravúrosan ráakaszkodott. Nem érvelhetek e véleményem mellett azzal, hogy Szabó András Csuti Kardashian nővéreket megszégyenító hisztériás rohamot rendezett, amikor Kulcsár Edina kifejezte: büszke arra, hogy híressé tette őt, az ócska, agresszív, pofátlan és hálátlan, arcoskodó hülyegyereket.

Bárcsak azt is leírhatnám Csutiról, erről a nem különösebben férfias viselkedésű influenszerről, üzletemberről és násztrófeáról, hogy mennyire érzéketlenül röhögte ki úgynevezett szerelmét, Kulcsár Edinát, amikor az futás közben elesett, és természetesen esze ágában nem volt felsegíteni őt. Az ordenáré parasztság persze magánügy, mindössze megemlíteném, mert ez a Szabó András Csuti az Instagram nyilvánossága előtt nap mint nap a mintaférjet, a mintaapát és a mintaembert adja elő. Megemlíteném, ha tehetném.

Csakhogy nem tehetem, mert véleménynyilvánításom Csuti személyét illető szabadságát az írott és gyakorolt jog vonja meg. Tudomásul kell vennem, hogy ez a kétszázezer Insta-követős reality-hős nem közszereplő. Nem mutathatok rá a viszolygás tárgyaként erre a velejéig hazug bohócra, aki ahelyett, hogy párterápiára menne a nőjével, azzal zsarol rokonszenvet a nézőkből és a játékostársakból, hogy azt hazudja: azért jöttek el az RTL luxusgondozásába fánkot zabálni és szurokban hemperegni, hogy a házasságukat megmentsék. Bizonyára nem azért parádézik Csuti a tévéképernyőn, mert él-hal a teljesítményt nem követelő nyilvánosságért, és feleségének kétes népszerűségéről szándékozik még egy-két bőrt lehúzni.

Leírnám ide, ha tehetném, hogy Edina és Csuti a két gyermekéből is szüntelenül tetszést facsar – már amikor épp nem egy országos sugárzású tévé képernyőjén nem közszerepelnek. Leírnám, mennyire meghatott Kulcsár Edina önkéntelen vallomása, melyben házasságának válságát azzal írta le, hogy mindenki láthatta az Instagramon, amint a közös képek alatt elmaradtak a szívecskék, és már annyi közös poszt sem jelent meg, mint a szép időkben. Leírnám, hogy így festenek a hétköznapjai azoknak, akik nem közszereplők, s mégis természetesenek veszik, hogy minden élő ember követi az általuk gyártott tartalmatlanságokat. Leírnám, hogy Kulcsár Edina annyira azonos a napról napra hatszázezer felhasználó elé okádott boldogságdemonstrációjának mélységével és minőségével, hogy az érzelmi életét is csak ezáltal tudja megélni. Leírnám, hogy a százezrek által irigyelt Instagram-sikerasszony már arra is képtelen, hogy felismerje a farkas ábrázatát, amikor a hitvesi ágyban maga mellé pillant. Bárcsak mindezt leírhatnám, csakhogy nem lehet, a magyar bíróság szerint ugyanis Kulcsár Edina és Szabó András Csuti nem közsszereplők.

Így azt a végső következtetést sem vonhatom le nyilvánosan, hogy Szabó András Csuti nem pusztán egy hírnévre éhes ragadozó, de egy áldozatát kihasználó és verbálisan bántalmazó, filléres Instagram-hazugság. Bárcsak leírhatnám, hogy ez a fajta médiában tenyésztett példaképpótlék mennyire társadalompusztító hatású – főleg, ha a kritikája is tiltva van. Nem tehetek mást: tudomásul veszem, hogy a mai Magyarországon mindezt nem írhatom le.

Mindössze érdeklődnék: ha Szabó András nem közszereplő, akkor kicsoda közszereplő egyáltalán? Mészáros Lőrinc közszereplő? Tiborcz István közszereplő? Hisz nem viselnek köztisztséget. Ha Szabó Andrást nem szabad nyilvánosan bírálni, akkor ugyan kit szabad? Ha Szabó András tevékenységét nem szabad véleményezni, akkor szabad-e véleményezni bármilyen színházi előadást vagy tévéműsort – akármit, amit a szememmel látok, vagy a fülemmel hallok? Úgy tűnik, jobb kussolni és végignézni, amint Szabó András túszul ejti és lerabolja Kulcsár Edinát, aztán meg a teljes magyar nyelvű nyilvánosság arcába köp. Planned by NER. Powered by RTL.

A szerző kritikus, publicista.

(Borítókép: Kulcsár Edina és Szabó András Csuti. Fotó: Velvet)