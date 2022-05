Bármit megtehet a munkavállaló a home office takarásában

Napjainkban lassan minden szellemi foglalkoztatott fejében megfordult már a home office kérdése, amelynek előnyeiről sok szó esik, de hátrányairól senki sem beszél.

Az egyik fő hátrány, hogy az otthoni környezetben mennyire nehéz fejlődni, már ha valaki tud egyáltalán fejlődni. Számos esetben a home office-ban dolgozó ember a hónapok, illetve az évek alatt nemhogy nem fejlődik, hanem sajnos visszafejlődik. Ilyenkor, amit még meg tudott évekkel ezelőtt egyedül csinálni, az már az idő múlásával önállóan nem megy. Más esetben az tapasztalható, hogy azt a munkamennyiséget, amit még korábban meg tudott csinálni a nyolc óra munkaideje alatt, az idő múlásával már nem tudja.

Általános szabály szerint elmondható, hogy a home office munkavégzéshez hihetetlen erős önkontrollra van szükség. Ha ez nincsen meg, akkor sajnos idővel el fog vékonyodni a szakirány, ezzel párhuzamosan pedig meg fog szűnni a felelősségvállalás lehetősége a munkaadó részéről, ugyanis az elvégzett munka minősége hónapról hónapra, évről évre csökken.

Úgy indítani el egy kezdő vállalkozást, hogy az emberek már a nulladik pillanattól kezdve home office-ban vannak, elég nagy kockázat. Kiadni úgy az információkat, hogy azoknak egy része sok esetben otthoni eszközön van, nem igazán biztonságos, sőt ezeket az információkat kontroll alá venni is szinte lehetetlen a munkaadó részéről. Arról nem is beszélve, hogy egy kezdő vállalkozás esetén szinte lehetetlen távolról felépíteni a szükséges lojalitást. Lojalitás hiányában pedig a fluktuáció akár a többszöröse is lehet az irodai munkavégzéshez képest, melynél sokkal több lehetőség van kiépíteni a megfelelő emberi kapcsolatot ahhoz, hogy a jó munkakörnyezetnek is köszönhetően csökkenjen a felmondás esélyének valószínűsége.

Egy kezdő vállalkozásnál nagyon fontos az a szellemi termék, amire épül maga a vállalkozás, így lojalitás és kontroll hiányában ennek elvitelére is hatványozottan nagyobb az esély.

Természetesen erre lehet megfelelő jogi nyilatkozatot beépíteni a szerződésbe, de egy jó ötlet esetén még így is megéri szembemenni ezzel a munkavállalónak, hiszen egy többéves jogi procedúra végén fizetendő összeg nagy valószínűséggel alacsonyabb lesz, mint az addig keletkezett többéves nyereség összege.

Sajnos számtalan esetben maga a betanítás is a tulajdonosra hárul, hiszen a home office-ban dolgozó munkavállaló a más kollégáknak segítést pluszfeladatként éli meg. Munkahelyen ez a probléma azért nem jelentkezik ilyen mértékben, mivel ebben az esetben sokkal inkább elfogadott dolog az, hogy a munkaadó a munkaidőt fizeti meg a munkavégzés során, ellentétben a home office-szal, ahol az elvégzett feladatok alapján történik a munkavégzés.

Mindezen okok miatt a home office igencsak kiszolgáltatottá teszi a céget, mivel a tulajdonos már nem tud számolni bizonyos fejlődési rátákkal a kollégáinál, hiszen a korábbiakkal ellentétben immár az nem általános szabály, hogy az idő múlásával az otthon dolgozó munkatárs fejlődik. Sajnos otthon rengeteg dolog el tudja az emberek figyelmét vonni, míg egy munkahelyen ilyen problémákból lényegesen kevesebb van. Olyan környezetben, ahol nincsen kontroll és inspiráló behatás, ott hogyan fogja a feladatát az otthon dolgozó kolléga hosszú távon megfelelően elvégezni? Hogyan lehet formálni, hogyan lehet biztonságos, a munkaadók számára kontrollálható közeggé tenni az egészet? Mivel lehetne biztosítékokat beilleszteni a home office-os alkalmazott és a munkaadó közé?

Jelenleg a home office-ban dolgozó emberek szinte bármit megtehetnek, hiszen a legtöbb esetben nincs semmilyen következménye semminek.

A probléma az, hogy jelenleg Magyarországon a home office a Nyugathoz képest gyerekcipőben jár, ezt kihasználva pedig a munkavállalók egy jelentős része sajnos visszaél ezzel, és azon gondolkodik, hogy az otthoni „nyolcórás” munkáját hogyan prezentálja a munkaadója felé nyolcórás munkának. Mindemellett sokan közülük a le nem dolgozott munkaidőre másodállást keresnek otthoni munkavégzésre, hogy a meglévő főállás mellé találjanak még legalább egy vagy akár több olyan munkáltatót, akinél valós kontroll hiányában úgy dolgoznak, ahogyan az ténylegesen nem ellenőrizhető.

Ez a helyzet az idő előrehaladtával egyelőre csak súlyosbodik, ugyanis az emberek ezzel az eszközzel sajnos egyre több mindent engednek meg maguknak. Ha az emberek nem jönnek rá arra, hogy a home office lehetőséggel élni kell, és nem visszaélni, akkor ezt addig fogják folytatni, amíg az állam ezt a jövőben fel nem ismeri, és a kialakult kaotikus helyzetre való tekintettel, a munkáltatókat védve, nem hoz egy olyan törvényi szabályozást a home office-ra vonatkozóan, amelyben pontosan meg lesz fogalmazva mindenki részére, hogy ha valaki így szeretne dolgozni, akkor milyen dolgokat kell ahhoz megtennie, hogy a munkáját otthonról végezhesse.

