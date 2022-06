Hegyi Gyula: Új megmérettetés előtt áll Emmanuel Macron és pártja

Két hónappal a francia elnökválasztások második fordulója után sokan nem is értik, hogy június 12-én és 19-én miért kell újabb voksolásokat tartani a parlament megválasztására. A választ a félelnöki alkotmányos rendszer adja meg. Bár a közvetlenül megválasztott köztársasági elnök hatásköre széles körű, a miniszterelnök a parlamentnek felelős, és akár az elnökkel ellentétes oldalhoz is tartozhat. Egyszer-kétszer volt is példa ilyen kényszerű hatalommegosztásra. Erre idén kevés az esély,

az áprilisban 58 százalékot szerzett Emmanuel Macront támogató Együtt (Ensemble!) nevű pártszövetség sokak szerint abszolút többséget kaphat,

legalábbis a második fordulóban. Meglepetés persze elképzelhető, a frissen összeállt baloldali blokk akár meg is szoríthatja az elnököt. De nagy baj akkor sem érné Macront, ha néhány képviselői hellyel kevesebbet szerezne az abszolút többséghez szükséges 289 mandátumnál.

A második és a harmadik helyre ugyanis a szélsőbaloldali Új Ökológiai és Szociális Népszövetség (NUPES), illetve a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés esélyes, akik aligha tudnának egy Macron-ellenes koalíciót összehozni. A két blokk mögött az első fordulóban 22 százalékot kapott Jean-Luc Mélenchen, illetve a másodikba is bejutó, és azt 41 százalékkal elvesztő Marine Le Pen áll. Vagyis a júniusi két forduló lényegében az elnökválasztás újra játszása. Azok a kisebb pártok, amelyek nem álltak be a három karakteres vezető mögé, legfeljebb néhány mandátumban reménykedhetnek. A mostani francia választásokkal kapcsolatban mégis kiemelhetünk három olyan jellegzetességet, amelyek miatt érdemes odafigyelnünk az eredményekre és a várható következményekre.

Először is befejezett tényként állíthatjuk, hogy a Nyugat-Európában 1945 óta meghatározó balközép-jobbközép dominancia teljesen megtört Franciaországban. A néhány százalékra visszazuhant szocialisták besodródtak a radikálisan baloldali NUPES-be a kommunisták, zöldek és más balos mozgalmak közé – és Mélenchon szárnyai alá. A De Gaulle alatt abszolút többséggel kormányzó jobbközép párt tagjai részben átigazoltak Macronhoz, részben egyedül próbálkoznak. Az utóbbiak elnökjelöltjük 4,8 százalékának ismeretében nem sok jót remélhetnek. A nagy történelmi pártok szétesése az elmúlt években felgyorsult, és aki meg akarta őrizni legalább a pártja vázát, az kénytelen volt beállni valamelyik új blokkba. Így is önállóan indul több kisebb párt a választásokon, részben abban bízva, hogy a második fordulós visszalépéseknél sikerül egy-két mandátumhoz jutnia.

Mindez összefügg a francia választások másik jellegzetességével, a szinte vezéri szerepet betöltő egyéniségek meghatározó szerepével. Emmanuel Macron és Jean-Luc Mélenchon nem pártok jelöltjeként jutott vezető szerephez, hanem a maguk személye alá kreáltak vagy gyűjtöttek be kisebb-nagyobb pártokat. A legutóbbi magyar modellel szemben nem a pártok rendezte előválasztás emelte fel őket, hanem önmaguk csinálták meg magukat, és váltak megkerülhetetlen vezetővé a baloldalon, illetve a centrumban. Bár mindketten a szocialistáktól indultak, Mélenchon balra, Macron jobbra nyitott és alkotott új pólust. A hetvenegy esztendős Mélenchonnak sikerült egyesítenie a sokszor önpusztító módon megosztott baloldalt, mégpedig merészen antikapitalista programmal.

Az „önmegcsinálás” legjobb útja az elnökválasztásokra való bejelentkezés. Idén tizenketten indultak el, de 2002-ben például tizenhatan versenyeztek az első fordulóban. Az elnökjelöltséghez önálló személyiség kell, a rendszer kiszórja magából azokat a politikusokat, akik csak a párteliten belüli ügyeskedéshez értenek. A trockista Arlette Laguiller, egy kizárólag a saját nyugdíjából élő, magányos asszony hatszor indult el az elnökválasztásokon, és bár néhány százaléknál többet sohasem szerzett, nagyobb ismertségnek és rokonszenvnek örvendett, mint sok, miniszteri posztra kapaszkodott bürokrata.

A választásoknak valós külpolitikai következményei is vannak. Amióta Angela Merkel elballagott, Emmanuel Macron lett az Európai Unió „arca”, és nem hivatalosan az első politikusa.

Macron közismerten az EU megerősítésének a híve, a francia „gloire”-t az európai egységen belül, annak vezetőjeként akarja érvényesíteni. A nála atlantistább konzervatívok most labdába sem igen rúgnak, így csak Mélenchon és Le Pen euroszkeptikus álláspontját kell kiegyensúlyoznia. De ez utóbbiak is visszavettek már EU-kritikájukból, a kilépés helyett csak reformokat sürgetnek. Orosz ügyben sem számíthat nagy vitára, hiszen az ő egyszerre megértő és kritikus Moszkva-politikájánál még „türelmesebb” a két fő ellenfele hozzáállása a Kremlhez. Mélenchon kiléptetné Franciaországot a NATO-ból, Le Pen csak az egyesített katonai parancsnokságból, amit Macron ugyan nem tenne meg, de az amerikai hegemónia tőle is távol áll. A hagyományos Párizs–Berlin tengely jelentősége valamelyest csökkenhet, megerősödhet viszont Franciaország és Olaszország együttműködése. Közös céljaik között szerepel például az uniós fiskális előírások enyhítése. Érdekességként megemlítendő, hogy Jean-Luc Mélenchon híve a belgiumi Vallónia Franciaországgal való egyesülésének. Az ilyesfajta területi revízió támogatása a francia viszonyokat nem ismerők számára meglepő lehet egy balos politikustól.

Végül érdemes megemlíteni a francia önkormányzatiság erejét, amely azoknak a pártoknak is biztos társadalmi bázist ad, amelyeknek hosszabb távon sincs lehetőségük kormányra jutni. A legjellegzetesebb példa erre a Francia Kommunista Párt helyzete, amely 1947 óta, egy rövid időszakot leszámítva mindig ellenzékbe kényszerült. Túlélését és relatív társadalmi súlyát két dolognak köszönhette. A szellemi életben, a filmes, irodalmi és képzőművészeti körökben számos kiemelkedő tehetség támogatta a pártot. Másrészt a párt által megszerzett önkormányzatokban az ifjúsági és gyermekszervezetek, kultúrházak, sportszövetségek működtetésével alternatív társadalmat épített ki a rendszeren belül. Így az országos választási vereség nem járt a hívei számára olyan „világvége”-érzéssel, mint nálunk. Kommunista ideológia nélkül, de a kulturális és önszervező munka megerősítése talán a magyar ellenzék számára is recept lehet a sorozatos vereségek sebeinek enyhítésére.

