Ilyen lesz a következő évek háborús gazdasága

American Idiot

Oroszország és Ukrajna gazdasága valószínűleg sokáig nem lesz a régi. A nagy medvével kapcsolatos kereskedelmi szankciók is jó eséllyel életben maradnak a következő években. Mindez a következő években is negatívan fog hatni azon országokra, amelyek a két háborúzó állammal korábban jelentős kereskedelmi forgalmat bonyolítottak.

A 12 éve tartó szíriai polgárháború is komoly sebet ejtett a szomszédos Jordánia és Libanon külkereskedelmén. A 2011 előtt dinamikusan növekvő export- és importmutatóik Jordánia esetében stagnálásra, míg Libanonnál egyenesen zsugorodásba fordultak.

Kijelenthetjük tehát, hogy a régiós gazdaságok Oroszországba és Ukrajnába irányuló exportja valószínűleg évekig nem fogja elérni a 2022 előtti szinteket. Ez komoly kieséseket fog jelenteni mind vállalati árbevételek, mind adóbevételek terén.

Meg fogják ezt érezni a lengyel és a magyar vegyipari cégek, a cseh és szlovák autógyártók, legnagyobb mértékben pedig a régió gépgyártásban tevékenykedő vállalkozásai, ahogyan a központi költségvetések is.

De nem csak a régió exportőrei fogják megszenvedni a negatív gazdasági hatásokat. Egész biztosan nehezebb éveik lesznek azoknak a vállalatoknak is, melyek orosz vagy ukrán import értékesítésére szakosodtak. A régiós országok esetében itt lényegében az energiáról beszélünk. Ezentúl akár drámai mértékben kell majd növelni a máshonnan származó olaj- és gázimport mértékét. Ez pedig várhatóan a korábbinál magasabb árakat, így alacsonyabb profitrátákat jelent majd.

War Pigs

A következő hatást már most láthatjuk. Egy ilyen komoly és közeli konfliktus hatalmas lökést ad a hadiiparnak is. Felértékelődik a védelmi kiadások és a határvédelem szerepe. Komoly beruházások történnek a hagyományos és a fejlett haderő terén is.

Ugyanez történt az iraki háború idején. A térség államai megnövelték katonai kiadásaikat. Szaúd-Arábia 2011-ben a GDP-je 7,2 százalékát fordította hadászati célokra, 2015-re ez az érték közel duplájára, 13,3 százalékra nőtt.

A katonai kiadások növekedése pedig egyértelműen kevesebb pénzforrást hagy a gazdaság egyéb szektorai számára. A teljes gazdasági hatás azonban nem könnyen jósolható meg. Bár a közvetlen impakt inkább negatív, a hadiiparnak számos olyan terméket köszönetünk, melyek a mai gazdaság alapkövei. Az internet az amerikai Védelmi Minisztérium gyermeke. A mindenható GPS-t a szintén amerikai Tengerészeti Kutatólaboratóriumnak köszönhetjük. De a hadiipar mellékterméke

a mikrohullámú sütő,

a digitális fényképezőgép,

a radar és

a szigetelőszalag is.

Wake Me Up, When September Ends

A háború harmadik fontos, hosszú távon velünk maradó hatása a gazdasági és politikai menekültek, valamint a humanitárius krízisek által támasztott kihívások lesznek. Már eddig is közel tízmillió ukrán kényszerült elhagyni az otthonát, ám az otthon maradók helyzete is sok szempontból kilátástalan. De a háború miatt hazájukat elhagyó oroszok száma is közelíti az egymilliót.

A menekültek munkát és otthont fognak keresni. Az otthon maradottak tömegei pedig a nemzetközi szervezetek és kormányok intenzív támogatását fogják igényelni. Mindez konkrét anyagi terhet fog jelenteni Európa országai számára is. Ezt azonban némileg ellensúlyozza majd a sikeresen integrált kivándorlók miatt megnövekedő gazdasági termelés.

Sympathy for the Devil

A háborús konfliktusok következő szokásos velejárója a geopolitikai feszültségek fennmaradása, sok esetben erősödése. A 2022-es katonai akció is a korábban már felszínre törő orosz–ukrán törésvonalakból pattant ki.

A bizalmatlanság és félelem magasabb szintje a negatív pszichés hatások mellett kedvezőtlenül hat a gazdaságra is. Ilyenkor magasabb kockázati felárakkal számolnak a befektetők, azaz drágább a tőke, egyben a vállalatok is óvatosabbak, azaz kevesebb beruházás és kutatás-fejlesztés zajlik. Mindez együttesen pedig akár mérhető módon csökkentheti a növekedési kilátásokat, a bérdinamikát és a munkaerőpiac felvevőképességét.

Brand New Day

Azonban nem csak negatív következmények várhatók. Egy ilyen esemény az első pontban leírtak miatt arra is készteti a környező államokat, hogy jobban diverzifikálják kereskedelmi kapcsolataikat, új partnereket keresve. A háborús helyzet miatt ráadásul jellemzően csökken az ellátási láncok optimális hossza. Így az új vevők és eladók leginkább a szűkebb régió államaiból jönnek.

Pontosan ez történt Törökországban is, az Irak és Irán közötti háború során. Korábban a félhold országa aktívan kereskedett mindkét harcoló féllel, így a katonai konfliktus visszavetette a török exportot és importot is. Ennek ellensúlyozására az ország növelte a többi környező állammal való kereskedelmi forgalmát.

Ez a pont így akár pozitív hozadékkal is járhat a régió államai számára. Van azonban egy komoly gond. Oroszország korábban lényegében kizárólag nyersanyagokat szállított Európába. Ez viszont a régiós államokban is hiánycikk. Így nem tudjuk kiváltani, lecserélni a korábbi orosz termékeket. Amiben reménykedhetünk, az az ellátási láncok várható rövidülése. Magyarul a távolabbi országokból származó, profilunkba illő termékek és szolgáltatások piacára való betörés.

We Are the World

A konfliktusok hatodik jellemző következménye a regionális kooperáció erősödése. Ennek nem titkolt célja a helyi konfliktusok esélyének minimalizálása a gazdasági érdekek közelítése által. Kisebb ugyanis egy fegyveres konfliktus esélye két olyan állam esetében, melyek kölcsönösen profitálnak a közös gazdasági projektjeikből.

A gazdasági mellett komoly biztonságpolitikai megfontolások voltak például a délkelet-ázsiai gazdaságokat tömörítő ASEAN megalakulása mögött. A közös célok között nem véletlenül szerepel a térség békéjének és stabilitásának biztosítása.

Az orosz–ukrán konfliktus tehát erősítheti a régiós kooperációt Európában. Ez pedig új lehetőségeket, egyben egy stabilabb, kiszámíthatóbb helyi világot is eredményezhet, mely részben ellensúlyozhatja a korábban bemutatott geopolitikai feszültségek miatt megnövekedett kockázatokat.

Összefoglalva: a szomszédunkban dúló háború még évekig jelentős hatással lesz Európa és a régió gazdaságára. A közvetlen külkereskedelmi hatás egyértelműen negatív lesz. A régió országai középtávon is nagyobb kihívásokkal fognak találkozni mind az export, mind pedig az import terén. A növekvő katonai kiadások pénzt fognak elvonni egyéb területekről. A menekültek és a humanitárius kihívások további költségeket rónak Európa gazdaságára. A megnövekedett geopolitikai feszültségek következtében megnőnek a finanszírozási költségek, és csökkennek a beruházások. A negatív folyamatok mellett azonban két reménysugarat is említettem. A bezáruló ajtók mellett új lehetőségek is lesznek majd a külkereskedelemben. A régiós kooperáció várható növekedése pedig részben ellensúlyozhatja a geopolitikai feszültségek miatti költségeket.

A szerző az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Vincent Mundy / Bloomberg / Getty Images)