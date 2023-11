Hogyan lehetne jobban működtetni Budapestet?

Ifjú titánként, valahol 2006–2007 tájékán – többek között – működtettem egy trafikot a csepeli HÉV-végállomástól pár méterre. Maga a bódé a HÉV, tehát a BKK (leánykori nevén BKV) területén volt. Előtte járda. Ott haladt el a munkába, iskolába járó, illetve az onnan érkezők tömege. Szemben a Csepel Plaza épülete, és közöttünk ott volt egy ötsávos út. Mint lelkes vállalkozásfejlesztő menedzser egyszer azt találtam ki, hogy helyben sütött pékáruval bővítem a cigi-, kávé-, rágó-, csokoládé-, sörszortimentet, hogy ezzel is tágítsam a vevőkörömet, és növeljem a pénztárcám tartalmát. Rögvest bele is vágtam a projektbe, és viszonylag az elején kiderült, hogy ahhoz, hogy pékárut süssek a kis bódémban, bizony be kellene vezetni a vizet.

Semmi baj, egy fiatalember minden akadályt elintéz. Pár napos telefonálás után kiderült, hogy egyáltalán nem egyszerű a helyzetem. Ahhoz, hogy vizet vezessenek be hozzám a tőlem négy méterre fekvő csőből, három igen bürokratikus szervezet együttműködése kellene. Először is a BKV-é, akinek a területén áll a bódém. Aztán a csepeli önkormányzaté, akié a járda. Aztán bizony el kell járnom a főváros felé is, hiszen az úttest, ami alatt a vízvezeték fut, az a fővárosé. És akkor ugye a Fővárosi Vízműveket még meg sem említettem. Tehát ahhoz, hogy a bódétól négy méterre lévő vízcsőből hozzám kivezessenek egy kiállást, annyi adminisztrációt kellett volna elvégeznem, annyi hivatalközi egyeztetést kellet volna lefolytatnom – kis túlzással –, mintha egy autópályát akartam volna engedélyeztetni.

Természetesen lemondtam az ötletről, de ebből az incidensből viszonylag hamar rájöttem, hogy valami nagyon nem stimmel Budapest működésével.

Teltek-múltak az évek, válságok jöttek-mentek, belőlem előbb politikai aktivista, mozgalmár, majd fővárosi képviselő, még később országgyűlési képviselő lett.

Úgy esett, hogy Budapest működésébe belülről is beleláttam, és amit láttam, az visszaigazolta, hogy az a bizonyos csepeli ügy nem egy egyedi eset volt, hanem teljesen szokásos a főváros életében.

Merthogy Budapesten minden bonyolult. Többszintű. Vannak a fővárosi utak, meg a kerületi utak. No meg az állami utak. Aztán ott vannak a kerületi vagyongazdálkodó, ingatlanos, tisztasági, parkolási cégek. Ugyanilyen cégei a fővárosnak is vannak. Na, meg néha az államnak is.

Budapesten egyes kerületek együtt lobbiznak, és ez bizony más kerületek kárára történik.

Budapesten elképesztő mennyiségű rozsdaövezet van, de egységes koncepció hiányában nem látszik, hogy ezekkel mi fog történni a következő harminc évben?

Budapesten halnak meg a legtöbben gyalogátkelőhelyeken, de néha még az sem világos, hogy kinek kéne karbantartania, no pláne, telepítenie őket.

Budapesten egy kisebb kerületnyi ember él a zártkertekben, gáz és sok helyen csatorna nélkül.

Budapesten a kerületek – egységes, hosszú távú koncepció hiányában – egymásnak adogatják a hajléktalanokat.

Budapestről és Kelet-Magyarországról nagyon sokan költöznek Budapest agglomerációjába. Cserébe onnan lassan már lehetetlen a ki- és bejutás. A dél-pesti helyzet már-már tarthatatlan, de nem sokkal jobb Szentendre felé se.

Budapesten bár a Covid miatt a home office elterjedése, valamint az elképesztően magas benzinárak miatt jóval kevesebb autó van az utakon, mégis óriási dugók vannak, mert a belvárosban a főpolgármester szűkíti az amúgy is szűkös sugárutakat a bicikliutakkal, a belső kerületek meg szigorítják és drágítják – kerületi hatáskörben – a parkolást. Így a dugók már a külvárosokban kezdődnek, és a parkolás – parkolóhelyek hiányában – egy rémálom.

A sort hosszasan lehetne sorolni. Budapest egy csodálatos város, a magyarság egyik csúcsteljesítménye, de tény, hogy a fennálló politikai szerkezeti felállás miatt akkor is nehezen lehetne jól vezetni – lásd Tarlós István példáját –, ha a jelenlegi főpolgármester nem gondolná azt, hogy a fővárosnak elvi, politikai okokból kell harcolnia a jelenlegi kormányzattal.

Fodor Gábor pár héttel ezelőtti választási javaslata végre egy üdítő, a (magam részéről mindenképpen) támogatandó javaslat a magyar belpolitika végtelenül unalmas és érdektelen pártpolitikai csatározásai közepette.

Egy közvetlenül választott fővárosi testület nyilván árnyaltabban jelenítené meg a pártpolitikai erőviszonyokat, hiszen feloldaná azt az ellentmondást, hogy egy apró kerületnek ma pont annyit ér a szavazata, mint egy háromszor akkoráé. Ahhoz viszont, hogy magában a fővárosban több teret adjunk a pártok jelöltjeinek, ahhoz – ellensúlyként – az egyes kerületekben a lokálpatrióta civilek befolyását kellene megemelnünk. A Magyar Szolidaritás Mozgalom ezért tűzte zászlajára, hogy az önkormányzatokat a lehető legnagyobb mértékben mentesíteni kellene a pártpolitikai csatározásoktól. Emellett tisztítani lenne érdemes a portfóliókat. Amivel a főváros foglalkozik, azzal a kerületeknek kevesebb dolga legyen, és fordítva!

A szerző a Szolidaritás Mozgalom elnöke.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.



(Borítókép: Budapest belvárosa a Budavári Palotával (b) és a Lánchíddal (j) 2023. augusztus 16-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)