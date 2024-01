Amikor a leggazdagabb sportoló, Cristiano Ronaldo helyett immár egy golfozó és az újraválasztott Donald Trump ellenében Taylor Swift lesz a legomnipotensebb személyiség. Az év, amikor Orbán Viktor miniszterelnök helyét elfoglalja Azahriah, a Teslát lehagyja a BYD, és több zöldenergiát termelünk, mint szenet égetünk.

2024-ben többet költünk a mesterséges intelligencia szabályozására, katonai kiadásokra és súlycsökkentőkre, mint amennyi hasznunk lesz belőle. Kevesebb lesz a balatonozás és a home office, visszaszokunk a tömegközlekedésre, és újra retteghetünk a főnökünktől. Megpróbálunk majd egészségesebb lelki és fizikai életet élni, lejönni a közösségi médiáról. Sikertelenül. Jön a szubjektív köldöknézés a jövőbe.

Megfagyott világ

Ken Follett regénye újraéled, befagyott konfliktusok jellemzik 2024-ben a világot. Még ha béke- vagy tűz- és puccsszünet történik Ukrajnában, Oroszországban, az izraeli konfliktusban vagy a Száhel-övezetben, ez csak átmeneti, egy következő világégésre való felkészülés lesz. Ráadásul mi, magyarok nemcsak keletről vagyunk érintettek, de délről is – a balkáni puskaporos hordóban egy boszniai konfliktus kirobbanásától is tartanunk kell. Korai tehát még a nyári adriai szállásokat lefoglalni! Mindezek csak elodázzák, de nem változtatják meg annak nyilvánvalóságát, hogy a világ igazi közepe, egyben problémás gócpontja már nem az Atlanti-óceán partvidéke, hanem az indopacifikus térség. Tovább fokozódik a fegyverkezés, az űrben is, nő a büdzsé. Végre az európai NATO-tagállamok is 1–2 százalékról 2,5 százalékra emelik a GDP-arányos katonai költést.

Mindeközben Kína brit hadiflotta méretű hajóhadat állít csatasorba... évente!

Erre itthon is új iparág épül.

Új lakás, új autó – felejtős

Kivehetjük a bankból a pénzt, egyre kevésbé vonzó az állampapír és a betéti kamat. De a hitel még mindig messze lesz a 2010-es évek végétől.

Kinek lesz itt kedve beruházni vagy akár csak lakást, autót venni?

Nemcsak a magyar bankok, de a világ pénzintézetei is hasonlóra készülnek. Európa és az Egyesült Államok is tovább küzd az elszabaduló költségvetési hiánnyal, nem tudják egyszerre finanszírozni a zöldátállást, a háborús segélyszállítmányokat, a migrációt, végső soron a társadalmi rend fenntartását. Csak nehogy újabb adók sora legyen a vége. Az euró jövője egyre ködösebb, miközben a kínai jüan és a rubel sikerrel tör ki a dollár uralma alól – lásd a bővülő BRICS-országok egymás közötti elszámolásait és a digitális bankolás terjedését.

Mesterséges intelligencia helyett több iPhone

Tovább hasít a technológia és a digitalizáció. Jelentős frissítések, termékfejlesztések és vállalati IT-beruházások várhatók, de

a fő hype továbbra is az MI. Amiből bevétel még nincs, annál több kérdés a szabályozásával és használhatóságával kapcsolatban.

A gyerekeink már ennek segítségével írják a házi feladatot, miközben aggódhatunk, hogy az amúgy is csapnivaló nyelvtudást kevéssé ambicionálja majd a fordítóprogramok megléte.

Döcög, de legalább halad a zöldforradalom

A megújuló energia részaránya lassan, de biztosan nő szerte a világon, részaránya eléri a 11 százalékot. 2024 lehet a fordulópont, amikor már több zöldenergiát használunk, mint amennyi szenet eltüzelünk. Minden negyedik autó plug-in hybrid vagy teljesen elektromos lesz, a 25 százalékát Kínában gyártják majd. Az első európai üzemét Szegeden megépíteni szándékozó BYD megelőzi a Teslát mint a legnagyobb elektromosautó-márka. Mindeközben Magyarországon újra engedélyt kaphatnak a szélerőművek, vigyázó szemünket pedig további akkumulátorberuházásokra vessük.

Olimpia, futball-Eb és Azahriah

Ínségesebb évek után gigarendezvények pörgetik a marketinget. Olyan sportesemények jönnek, mint a németországi futball-Eb és a párizsi olimpia. 2024-ben a világ lakosságának fele a szavazóurnákhoz járul, propaganda pezsdíti a kommunikációs ipart. Elfoglaltak lesznek a hekkerek és az NGO-k, ha mindenhol ott akarnak lenni. Taylor Swift milliárd dollár bevételű turnéja után újabb nevek próbálkoznak a popipar porondján. Nálunk az uniós és önkormányzati választások, valamint Azahriah-koncert jön. Jó éve lesz a marketingügynökség(ek)nek és a Puskás Arénának.

Inkompetens HR-esek és kretén menedzserek felemelkedése

Véget érnek a munkavállalói aranyévek. A koronavírusba és a háborús helyzetbe, a túl nagy szabadságba és a beosztottak dédelgetésébe belefáradt HR-esek, valamint menedzserek már nem adnak mindenáron magasabb fizetést, továbbá rosszul tolerálják az otthoni munkavégzést. Közben az inflációs fizetésemelés iránti igény megmarad, a betöltendő magasabb fizetésű állások száma csökken, nő a kereslet a vendégmunkásokra és a mobilizációra. A „készségalapú toborzás” meg az „élethosszig tartó képzés” jelszava mögött a „fogd-be-a-szád, hajtsd-le-a-fejed, és dolgozz” ideje jön az irodákban.

Az omnisztárok korszaka

Emlékszünk még a legutóbbi, 2023-as Marvel-szuperhősfilm bukására? Amerika Kapitány helyett megnő az igény a Barbie és Oppenheimer típusú hősökre. Hasonlóan a való világban:

Joe Biden, Olaf Scholz, Vlagyimir Putyin, Volodimir Zelenszkij helyett és/vagy bukása után ráébredünk majd, hogy 2024-re korunk legnagyobb hatalmú vezetőit a Google, a Microsoft, a Meta, az Apple és a Tesla vezérigazgatói között kell keresnünk.

A szórakoztatóiparban a megasztárok után megszületnek a mesterséges intelligencia segítségével bármilyen szinkronnal, bármilyen virtuális helyszínen és időben, bármilyen formában bevethető omnisztárok – akik többet keresnek majd, mint valaha.

Hasít a turizmus és a sport

2024-ben a turizmus új lendületet vesz. A 2019-es rekordévet először fogja meghaladni repülőutak száma, a szállásköltések, úgy, hogy néhány tíz millió kínai turista aktivitása még mindig hiányozni fog a piacról. Nem feltétlenül a fapadosok és olcsó bulituristák pörgetik a bizniszt, hanem a luxus- és tematikus (esküvő, eredet, hobbi stb.) szervezett utak. Magyarországon szép lassan csökkenni fog a SZÉP-kártya dominanciája, viszont az általános külhoni áremelkedés és a magyar infláció csökkenése ismét elérhetőbbé teszi a belföldi turizmust. Némiképp visszaesik a Balaton, Budapest kiemelt szerepe viszont megmarad.

A sportüzlet kiemelt éve lesz 2024, ahogy azt korábban már vázoltuk.

Olimpia, labdarúgóknál Európa-bajnokság és Copa América, valamint krikett-világbajnokság jön, a tét és a pénzek hatalmasak. Ázsia kissé kimaradni latszik, de ott az e-sport-biznisz nő majd 10 százalék feletti ütemben. És az is megvan, hogy 2024-ben a világ legjobban fizetett sportolója már nem a portugál Cristiano Ronaldo, hanem a spanyol Jon Rahm?! Kicsoda, egy golfozó?! És mi a közös bennük? Hogy mindkettőjüket a szaúdi koronaherceg vásárolta ki/fel.

Harc a like helyett az egészségért

2024-ben megpróbálunk majd többet tenni a testi-lelki egészségünkért. Már csak az újévi fogadalmak miatt is. A fejlett világban tovább öregszik a társadalom, egyre többet költünk gyógyszerre, egészségügyi ellátásra – és újabban, hála istennek, életmódra is. A tavalyi év globális sikertörténete a súlycsökkentő szerek tarolása volt, most már jó lenne kicsit többet foglalkozni a mentális egészségünkkel is. A trend azt mutatja, hogy az olvasók, mobilhírfolyam- és Insta-pörgetők, a közösségimédia-imádók száma és befolyása a tetőpontján van. Többen jönnek majd le a Facebookról, válságban van az X. A verseny a like-okért és a láthatóságért fontos, de a pénzt is termelő, véleményt formáló valódi tartalmak iránti igény is fokozódik.

Vagy mégsem?

Te mit gondolsz ezekről, kedves olvasó?

A szerző stratéga, utazó, ex-PwC-partner.

(Borítókép: Lokman Vural Elibol / Anadolu / Getty Images)