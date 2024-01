Nem a disznó a hibás – gondolatok a műhús betiltását illetően

Nagy István agrárminiszter pár napja jelentette be Facebook-posztjában, hogy Olaszország példáját követve hazánk is vizsgálja a műhús betiltását. Szerinte a szintetikus húsok szabályozásának kérdése Magyarország uniós elnökségének napirendjén is szerepelni fog, amiről széles körű társadalmi párbeszédet fognak folytatni a témában. A hazai sajtó már korábban írt arról, hogy az olasz parlament 2023 novemberében tiltotta be a laboratóriumban, őssejtből tenyésztett hús és az abból származó készítmények gyártását és forgalmazását, ami viszont – nagyon helyesen – a vegán húspótlókat nem érinti.

A miniszteri közleményre reagált Donáth Anna a közösségi oldalán. A Momentum elnöke szerint „a műhús egyszerre biztosíthat élelmiszer-biztonságot, fenntarthatóságot és adhat lökést az etikus állattartásnak”. Meglátása szerint, ha a magyar kormány azt fontolgatja, hogy betiltja a műhús gyártását és forgalmazását, azzal nagyjából a géprombolás útjára lép.„Mi lesz a következő? A műanyag?” – aggódik Donáth.

A magyar kormány agrárpolitikáját a fenntarthatóság, így a klímavédelem területén is az LMP-Magyarország Zöld Pártja határozottan bírálja, de a szintetikus húsok hazai gyártásának és elterjesztésének támogatásával mi sem értünk egyet több okból kifolyólag

Sem a termelő gazdákat, sem a legelésző haszonállatokat nem akarjuk eltüntetni a magyar tájból. A megfelelő állattartás, indokolt mértékben ökológiailag inkább pozitív.

A hagyományos legeltetés kiszorítja az özönnövényeket, növeli a biodiverzitást és csökkenti az árvízkockázatot. Sajnos Nagy István képmutató nyilatkozatai ellenére, a kormány sem tesz meg mindent a fenntartható állattartásért, mivel a most uralkodó iparszerű, nagyüzemi, koncentrált állattartás inkább állat- és környezetgyilkos, szemben az általunk preferált kisüzemi, extenzív tartáshoz képest. Az általunk elfogyasztott élelmiszer is az ökoszisztémánk és a szerves anyagok helyi körforgásának része. A nagyüzemi és globalizált élelmiszerelőállítás az egyik fő oka az ökológiai válságnak és hatodik nagy kihalási hullám gyorsulásának. Pedig az élelmiszer előállítást úgy is lehetne csinálni, hogy ne pusztítsa az ökoszisztémánkat, ne csökkentse a biodiverzitást, hanem épp ellenkezőleg, a megoldás része legyen.

A Momentum javaslata műhús ügyben tipikusan neoliberális, technokrata, zöld álmegoldás:

Szuper lehetőség arra, hogy a nagyvállalatok újabb pénzeket húzzanak le.

Élelmiszerbiztonság helyett tovább korlátozza az élelmiszer önrendelkezésünket, a nemzeti szuverenitásunkat, mert marhát tarthatsz az Alföldön, viszont szürkemarha-műhúst nem fog még Csányi Sándor sem gyártani a Bonafarmon, nemhogy a magyar kisgazda. Majd megveszi a Bayertől, vagy valamelyik kínai óriástól a szabadalmat, aki megengedheti magának.

Újabb remek terep lesz a GMO-s alapanyagok használatának (az EU-ban már jelenleg is engedélyezés alatt áll egy egyelőre növényi eredetű, de már génmanipulált alapanyagot tartalmazó burger műhús),

szépen beleillik abba a jelenlegi gazdasági rendszert a szakadék széléig támogató marketingbe, hogy nem kell mást csinálnod, csak átülsz az elektromos autódba, műhúst eszel bio avokádóval a McDonaldsban, amit napelemes tengerjárók szállítottak ide, és megoldottuk az ökológiai válságot. Ugyanúgy fogyassz, utazz, egyél minden nap póthúst, a lényeg, hogy pörgesd a gazdaságot?!

Ráadásul a műhús előállítás 4-25-ször nagyobb CO2 lábnyommal rendelkezik, mint a marhahúsé.

A nyugati gazdag féltekén messze túlfogyasztunk húsból (is). Az ember alapvetően növényevő, csak kiegészíti a táplálkozását állati eredetű fehérjékkel. Nem csak butaság, környezetszennyező, de egészségtelen is a túlzott húsfogyasztás.

Egy valódi, rendszerkritikus zöld párt álláspontja egyértelmű (és ez különbözteti meg a technokrata, zöldre festő pártoktól): ne fogyassz feleslegesen! Az élelmiszernél ez azt jelenti, hogy egyél kevesebb húst, ezen belül egyél minél inkább hazai forrásból egészséges és természetes élelmiszert. A mi válaszunk az, hogy kevesebb és megfelelő forrásból származó hús elegendő. Az ember természetes étrendje nagyrészt növényi, némi állati fehérjével kiegészítve. Zöld az, ami a természetben létező, organikusan kialakult, és nem az, amit laboratóriumban gyártanak. Nincs szükség sem olcsó tömeghúsra, sem in vitro előállított műhúsra, amiről majd ugyanúgy kiderül, hogy van kockázata, mint ahogy a legtöbb nem természetes élelmiszerről; ez mindig lelepleződik idővel.

A politika feladata biztosítani számunkra, hogy az egészséges és szelíd technológiákkal előállított élelmiszer elérhető legyen mindenkinek fizikailag és anyagilag, ne pedig a gazdag elit kiváltsága legyen az egészséges táplálkozás.

A politika arról gondoskodjon, hogy a marketing piac, a nagyvállalatok propaganda tevékenysége úgy legyen szabályozva, hogy ne a profitmaximalizálást támogassuk a fogyasztói döntéseinkkel, hanem a saját egészségünket.

Szerintünk a vegyipari lobbi támogatása nem a politikus feladata. Bár látjuk, hogy az EU-ban ez elég magas szinten divat. A műhúsról is igyekeznek megmagyarázni, hogy a klímaválság és éhínség elleni küzdelemhez az atomenergia, a GMO és a glifozát mellett erre is nélkülözhetetlen szükségünk van. De valójában nincs!

Magyarország adottságai kiválóak, messze el tudjuk látni nem csak magunkat, de még az EU-n belül is tudunk szállítani. Értékes génbankjaink vannak, kiváló legelőink (ezek mennyisége még akár nőhet is, ha visszaadunk némi teret a víznek a tájban). A rossz tartástechnológiáért, a profitcentrumért, a helytelen táplálkozásért, a globális túlnépesedésért nem a disznó és a marha a hibás.

A műhús az egyik alibi és egérút arra, hogy miért nem szükségszerű és sürgető létkérdés a mezőgazdaság biológiai alapjainak és természetes termelési feltételeinek, erőforrásainak azonnali megvédése. Mint a régi Eötvös Cirkusz zenebohóca mondaná: "Van másik!"

A természetes biológiai folyamatok és a hagyományos termelési kultúrák kiiktatásának nem sok köze van a valódi ökológiai és fenntarthatósági szemléletű gondolkodáshoz, az élelmiszerbiztonsághoz, de a klímavédelemhez sem, főleg a fetisizált helyettesítők masszív és elrettentő ökológiai lábnyoma miatt. A műhús kapcsán is olyan érzésünk van, hogy az emberiség (pszichológiai és biológiai) leszoktatása folyik a teremtett világról, a Föld nevű bolygóról. Az ember bármit, és mindent is kitalál, csakhogy az eddigi fenntarthatatlan életmódját fenntartsa. Műhús, műfű, mű természet, mű minden, és jön a bedőlés... Donáth Annával ellentétben mi sem a műhúst, sem a műanyagot nem tartjuk zöldnek. A legjobb megoldás, mindig a legtermészetközelibb megoldás.

A szerzők: Szendefy Mária, az LMP Országos Elnökségének tagja és Kis-Szeniczey Kálmán, az LMP agrárpolitikai szakértője.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Disznóvágás Héhalmon 2015. április 25-én. Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index)