Ne keverjük össze azt, amit a nagyvilág elkülönít!

Nagy tisztelője vagyok Fodor Gábornak, kiváltképp a politikai következetessége okán. Jóllehet hat évvel fiatalabb nálam, mégis egy fokkal korábbi politikai generációhoz tartozik. Ő a rendszerváltoztatás egyik ikonikus liberális alakja, jómagam pedig a mai modern európai baloldal képviselője vagyok.

Tulajdonképpen Fodor Gábor legtöbb állításával egyet szoktam érteni, már ami a gyakorlati megfigyeléseket illeti. Ideológiai vetületek dolgában már kevésbé. Így jártam most legújabb írásával is, amelyben számos kétségkívül releváns állítást tesz állapotainkról, úgymint magyar sajátosságként tálalja népünk – az én szavaimmal – csökött együttműködési képességét, avagy megpedzi Magyar Péter rövid csillagútjának alighanem lefelé induló szakaszát.

Nézeteink közötti nagy különbség azonban egyetlen szóban testesül meg: baloldali. Ő egészen másként használja ezt a fogalmat, mint az valójában.

Sajnos az ilyen szokásokat ugyanúgy a magyar átkok közé sorolom, mert ezek elválasztanak minket a világtól. Nem szerencsés, ha világfogalmakat más értelmű hungarikummá változtatunk, és csak saját dolgainkra figyelve becsapjuk magunkat, illetve a nagyvilág többi részét. Eredmény: kölcsönös értetlenség.

Fodor Gábor sajnos ebben is következetes. Számos írásában szinonimaként használja a baloldali és a (jelenleg) ellenzéki jelzőket. Jóllehet volt már alkalmam figyelmeztetni ennek helytelenségére, ő tulajdonképpen ezt el is ismeri, aztán mégis minden megy tovább a megszokott vakvágányon. Ha Fodor Gábornak és sokan másoknak, így például a Fidesznek igaza lenne ebben a sommás baloldalozásban, akkor a rendszerváltoztató ellenzék balról előzte az akkori állampártot, az MSZMP-t, s egyúttal balra sorolja önmagát mint liberálist, valamint a baloldaltól manapság irtózó magyar zöldeket, sőt még a náci gyökerekkel és hajtásokkal rendelkező szélsőjobbos mutációkat is.

Merő kíváncsiságból begépeltem az internetes keresőbe azt a félmondatot, hogy „baloldali az, aki…”, cserébe pedig egy akkora káoszt kaptam, ami rá sem fért a képernyőmre. Jóval tisztább a helyzet, amennyiben angolul ugyanezt írom, azaz hogy „a leftist is the one who…..”.

Szóval, ne keverjük össze azt, amit a nagyvilág elkülönít! Politológiailag nézve ma is háromosztagú a modern társadalmak zöme, azaz baloldali, liberális és konzervatív. Igaz ez akkor is, ha ezen kategóriákba tartozó pártok egyike-másika egymással akár zavaró átfedésben gondolkodik a jövőről.

Így például a modern baloldal szigorúan elhatárolódik a korábbi, avagy jelenlegi szélsőséges, baloldalinak címkézett diktatúráktól, terroristáktól, jóllehet nem az alapvetéseket tagadjuk meg. Szemléletes példaként hozhatom a lakhatás ügyét, amelyben a Kádár-rendszer elképesztően nagyot alkotott, és érdekes módon manapság pont a lakásüggyel tarol az osztrák kommunista párt az ausztriai nagyvárosok önkormányzataiban, miközben Nyugat-Európában épp olyan lehetetlen egy mai fiatalnak saját lakáshoz jutni, mint Magyarországon.

A hiba ugyanakkora, mintha a mai katolikus egyházat hisztérikusan szitkozódva emlegetnénk az inkvizíció, illetve a gyarmatosítás évszázadiban elkövetett gyilkosságokért, amelyek számosságukban messze túlhaladtak minden más ideológia nevében elkövetett szörnyűségeket.

Hadd tegyem világossá! A mai, modern világban a baloldali azt jelenti, hogy rendszerkritikus, még konkrétabban: kapitalizmuskritikus.

Magyarországon jelenleg három pártra illeszthető a baloldali jelző, még akkor is, ha ezek együttműködési képessége szintén nem valami rózsás.

Saját pártom, az ISZOMM a 2022-es országgyűlési választásokon a Thürmer Gyula által vezetett Magyar Munkáspárttal állt választási szövetségben, amit viszont azért függesztett fel, mert sokallta partnerének Orbán-rajongását. Jelenleg a Vajnai Attila nevével fémjelzett Magyarországi Munkáspárt 2006 – Európai Baloldal néven ismert szervezettel kívánunk közös listát állítani az európai parlamenti választásokra. Ideálisnak persze azt mondanám, ha ez a három párt egyesülne, ám egyelőre ez még aligha lehetséges.

A félremagyarázások kikerülése végett talán jobb lenne, ha a baloldal (magyarul) lejáratott fogalma váltásaként a közösségi jelzőt használnánk, ami angolul úgy hangzik, hogy social, tehát a külvilág felé semmi sem változna.

Igen, a magyar baloldal is töredezett a még jobban töredezett ellenzéki térfélen. Ettől azonban még nem lesz a többi párt szintén baloldali, akármennyire is szajkózza ezt a Fidesz, illetve visszhangozza Fodor Gábor.

A szerző az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom elnöke.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Szanyi Tibor 2022. február 16-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)