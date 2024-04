Varga Judit lehallgatott mondatai súlyos milliárdokba kerülhetnek Magyarországnak

Olvasom a kormánypárti felületeken, ahogy amolyan „na ugye” hangulatban kevélykednek a fideszes tartalomgyártók, hogy immár az Európai Ügyészség nyomoz az Európai Bizottság jelenlegi – és várhatóan következő – elnöke, Ursula von der Leyen sms-ei kapcsán, amelyeket még a Covid-időszakban váltott az egyik vakcinagyártó cég vezetőjével. Hogy az ügyben pontosan mi történt, és annak milyen következményei lehetnek, ki fog derülni – az európai közösségben ugyanis mindennek megvan a maga következménye, itt nem szokás belenyúlni iratokba, meg kihúzni magunkat belőle, ha nem tetszik valami. Azért hozom fel csupán az esetet példaként, mert megkapóan mutatja a NER-nyilvánosság eldeformáltságának és valósághajlításának működését: egy olyan ügyben, amiről úgy gondolják, hogy visszaigazolja a Fidesz-kormány tetteit és álláspontját.

Most hirtelen hiteles és fontos hivatkozási alap lett az az Európai Ügyészség, amelyhez lassan szinte egyedül csak a NER uralta Magyarország nem akar csatlakozni.

Igen, pontosan tudjuk, hogy miért. Azért. A Fidesz egyébként gyakran él ezzel az eszközzel, mármint hogy simán dagonyába ránt bármilyen intézményt, ha kritizálni meri, de ha épp neki kedvező véleményt vagy álláspontot fogalmaz meg, akkor máris spongyát terít a korábban felbüfögött ocsmányságokra. Ékes példája ennek Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő, aki számtalan alkalommal állt ki – nagyon helyesen – a kárpátaljai magyarok érdekében, és hivatkozta be a Velencei Bizottság kapcsolódó állásfoglalását a kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatban. Csak azt felejtette el mindannyiszor hozzátenni, hogy ez a Velencei Bizottság az általa képviselt Fidesz-kormány szerint „Soros György kottájából játszik és Soros György zsoldjában áll”, miután ugyanilyen határozottsággal fogalmazott meg kritikát korábban a magyar jogállamisággal kapcsolatban. (Von der Leyen vakcina-sms-einek ügyében pedig alig várom, hogy a kormánypárti médiafelületek a Fidesz-kormány sunyiban és korrupcióban tocsogó Covid-beszerzései kapcsán is hasonlóan jogos és átfogó elszámoltatást végeznek, illetve követelnek…)

Hogyan kapcsolódik mindehhez Magyar Péter és a Magyarországnak jogosan járó, de még mindig javarészt befagyasztott uniós források ügye? Jobban, mint gondolnák. A volt igazságügyi miniszter férjének színre lépése és bizonyos állításainak hangfelvétellel történt bizonyítása ugyanis alapjaiban repesztette szét a Fidesz-hatalom (eddig sem túl szilárd, de a propagandával legalább kirakati szinten a saját tábornak még egyben tartott) hitelességét. Ami most sok milliárdot ér Brüsszelben. Jelenleg ugyanis még nagyjából húszmilliárd euró van befagyasztva a magyaroknak járó pénzből (8,8 milliárd euró a hétéves költségvetésből és 9,5 milliárd a helyreállítási alapból), ebből körülbelül 16 milliárd eurónyi összeg a jogállamisági eljárás lezárultáig biztosan nem szabadítható fel, a fennmaradó összeghez pedig olyan részügyeket kell mielőbb tisztáznia a fideszes hatalomnak, mint például az akadémiai szabadság kérdése. Orbánék sok tekintetben időhiányban szenvednek: ha nem oldódik meg például a kondicionalitási eljárás ez év decemberig, akkor 6,3 milliárd eurótól végleg elköszönhet az ország, de a helyreállítási források felhasználásának határideje is vészesen közeleg. Ez utóbbi kapcsán egyébként a Fidesz épp haladékot próbál kérni Brüsszeltől, amely viszont épp azt vizslatja, hogy a NER-kormány által beígért jogállami garanciák valóban működnek-e.

Például az igazságügyi reform végrehajtása, amit az Európai Bizottság is készre jelentett nemrég, és ezért 10,2 milliárd eurónyi forrást fel is szabadított a kormány számára; küldhetjük a számlákat Brüsszelnek. Csak egy apró, de fontos mellékszál: az Európai Parlament éppen emiatt indít jogi eljárást az Európai Bizottsággal szemben, mondván, (leegyszerűsítve az érveket) nem lehet a folyton hazug Fidesz-kormánynak hinni, és sima bemondásra megnyitni nekik a pénzcsapokat, mert meg is kell bizonyosodni arról, hogy a kieszközölt törvénymódosítások működnek, és nem csak papírra vetett álgaranciák a jogállamiság visszaállítása kapcsán. Nos, ebben a törékeny időszakban került nyilvánosságra Varga Judit volt igazságügyi miniszter titokban rögzített beszélgetése, amelyben minden kényszer nélkül, még hivatalban lévő tárcavezetőként arról beszél, hogy valakik bele tudtak nyúlni ügyészségi iratokba, ki tudták húzni magukat az ügyből, a korrupciógyanú miatt lehallgatott miniszterhelyettesét korábban figyelmeztették, hogy hagyja abba bűnös tevékenységét, az egész botrány pedig csak azért fajult idáig, mert Polt Péter legfőbb ügyész nem ura a helyzetnek. Tehát még egyszer:

amikor a Fidesz-kormány nevében Varga Judit épp arról tárgyalt Brüsszelben az Európai Bizottsággal, hogy oldják fel a jogállamisági kifogások miatt zárolt magyar támogatásokat, hiszen nincsen semmi baj a magyar igazságszolgáltatással és bűnüldözéssel, ezzel egy időben arról beszélt a férjének otthon, hogy márpedig nagyon is van.

Értem én, hogy a NER-propaganda minden erejével igyekszik ezt a súlyosan magyarázatra szoruló miniszteri szöveget valami egészen más szintre lehúzni, és a konkrét állítások helyett a szerintük jól bevált békepárti-háborúpárti / áldozatsegítő-abuzálópárti / hazaáruló-hazafi / fekete-fehér dagonya megosztó keretei között tartani. Csakhogy ezek egymástól mereven elkülöníthető és elkülönítendő tételek. Ahogy a politikai túszként kamera elé lökött Gulyás Gergely fogalmazott: a családi vitának semmi köze a közélethez. Milyen sajátos, hogy épp ők tették most azzá. Mint ahogy – fentebb jeleztem már – behivatkoznak bármilyen korábban gyalázott személyt vagy intézményt, ha adott pillanatban épp az ő érdekeiket szolgálja.

A NER az elmúlt hosszú hónapok során – például a Fidesz belső köreiben (mint most kiderült) már tíz éve erőszakos, narcisztikus szociopatának tartott Magyar Péter legjobb barátja, Gulyás Gergely – az összes Kormányinfón azt mantrázta, hogy a Magyarországnak jogosan járó pénzek azért nem érkeznek meg, mert a sorosista-nemzetáruló összeesküvésben aktív szerepet játszó ellenzékiek ezt direkt megakadályozzák. Hát, kérem szépen, nem. Nagyon nem. A magyar jogállamisággal nem azért van probléma (vigyázat, irónia következik), mert nem engedjük az egyébként központi, állami felügyelet alatt működő óvodáinkban a brüsszeli fertő által ránk erőltetett, nemváltoztató workshopok megtartását. A magyar jogállamisággal nem azért van probléma, mert a magyar kormány megakadályozza, hogy illegális és bűnös életmódra készülő „migránsok” számolatlanul beözönöljenek az országba.

Azért, mert (vigyázat, valóság következik) többek között nem biztosított az igazságszolgáltatás függetlensége, a vádhatósági eljárások kivétel nélküli törvényszerűsége, mert a hivatalban lévő igazságügyi miniszter szerint az általa vezetett szaktárcát és az általa felügyelt végrehajtói kart érintő súlyos korrupciós ügyben a kormány emberei arra tettek javaslatot az ügyészeknek, hogy mit „kell kihúzni”. Varga Judit rögzített szavai nagyon súlyosak, és sok milliárdba kerülhetnek a magyar embereknek, mert kézzelfogható, füllel hallható bizonyítékul szolgálhatnak ahhoz, hogy igenis jogos az uniós pénzek visszatartása. Amennyiben a jelenlegi hatalom nem akarja tovább megkárosítani a közös hazánkat, úgy abban az esetben haladéktalanul csatlakozik az Európai Ügyészséghez, valamint a Völner–Schadl-ügyben tett miniszteri állításokból következő teljes és átfogó tényfeltárás után levonja a jogi, személyi és politikai következményeket. Minden egyes, Magyarországnak járó eurócent sorsa kizárólag azon múlik, hogy mennyi tisztesség maradt a Fidesz-hatalom vezetésében. Ha volt egyáltalán.

A szerző az Európai Parlament szociáldemokrata frakciójának képviselője, az Esély Közösség alapítója.

(Borítókép: Varga Judit igazságügyi miniszter nyilatkozik a sajtó képviselőinek az EU-tagországok általános uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek találkozója előtt Brüsszelben, 2022. szeptember 20-án. Fotó: Stephanie Lecocq / EPA / MTI)