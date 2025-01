A magyar rendszerváltás kapcsán – amely, mint köztudott, alkotmányos vagy más szóval: határolt forradalom volt – szokás Antall József híres mondását idézni: „tetszettek volna forradalmat csinálni”. A mondás arra utal, hogy az igazán mélyreható változás azért nem állott be – s az Antall-kormány azért nem tudott átütő eredményeket elérni –, mert valójában nem történt radikális szakítás a múlttal.

Ebben az írásban azt állítom, hogy Magyarországon – egy értelemben bizonyosan – radikális átalakulás történt. Ez a terület az új rendszerről, a demokráciáról való gondolkodás. Itt ugyanis egyik pillanatról a másikra megszakadt a folytonosság (ami például a régi elitek átmentődése tekintetében egyáltalán nem szakadt meg), és azzal a gondolattal szemben, hogy a szocializmus modellje bármilyen formában reformálható, a demokrácia megvalósításának programja került megfellebbezhetetlenül napirendre.

Ez azonban még mindig nem forradalmi változás, különösen akkor nem, ha a már zárójelben említett elitek vonatkozásában nincs is alapvető változás. A forradalmi jelleget nem a demokrácia és a nem demokrácia közötti gondolati váltás adja, hanem a demokrácia értelmezésének alternatívátlansága. Az rendjén való, hogy a demokráciának megszűnt a rendszerszintű alternatívája, az azonban mindenképp elgondolkodtató, hogy a demokrácia győzelme a demokrácián belüli alternatívákat is zárójelbe tette.

A demokrácia két értelemben is forradalmi módon tört utat magának.

Először is filozófiai értelemben: a demokrácia csak mint liberális demokrácia lehetséges. Másodszor a demokrácia csak a történelemből kilépve, a történelmet elhagyva, a történelmi tapasztalatok meghaladásával valósítható meg. E két posztulátumot nyugodtan nevezhetjük forradalminak, az így előálló helyzetet pedig alternatívahiányosnak.

Természetesen az, hogy itt valami korai ellentmondás van, a legtöbben akkor nem fedezték/fedeztük fel. S éppen azért nem, mert a demokrácia győzelme (a diktatúra fölött) magától értetődőnek tűnt. Nem vettük észre, hogy a demokrácia azonban már indulása pillanatában maga fölött is győzött. Győzött azzal, hogy „totális” pozíciót választott magának. Nem azt mondta, hogy ettől kezdve egy olyan rendszer jön létre, amelyben a demokrácián belüli alapkérdések megvitatása is lehetséges, hanem azt, hogy a demokrácia csak egyféle, csakis liberális lehet. Ezt pedig nem tekinthetjük másnak, mint forradalmi tannak, s a forradalmak egyik jellemzője, hogy megteremtik a magukkal szembeni ellenforradalmat.

Aminek egyszerű módon elejét lehetett volna venni. Csak annyit kellett volna kinyilatkoztatni, hogy a demokrácia egyetemes győzelme nem jelentheti a helyi sajátosságok felülírását; másrészt azt, hogy a liberális demokrácia nem a történelem ellenében, hanem a történelmet ismerve és továbbgondolva lehet csak sikeres.

Nem ez történt, s emiatt hamar meg is jelentek az ellentendenciák.

Az első esetben a magukat „csak” demokratáknak vagy a liberálisokhoz képest „másként” demokratáknak nevezők szembefordultak a liberalizmussal. Másodszor a liberális demokráciát a történelemtől elválasztókkal szemben a történeti tudatúak felsorakoztak, és elkezdtek történelmi folyamatokat újra megjeleníteni.

A forradalmi tan erre sem jól reagált. Nem tudott mit kezdeni azzal, hogy a liberális demokrácián belül könnyen keletkezhet feszültség a két komponens képviselői között, s azt sem jól értette, hogy a történelem nemcsak hordalékokat sodorhat elénk, hanem olyan mintázatokat is, amelyek valamiért korfüggetlenek, azaz túlélnek mindent.

Ezzel szemben belemenekültek abba a magyarázatba, hogy a liberális demokráciával szembefordulók autokraták, és a jelennel szemben a történelemhez fordulók régi diktatúrákat akarnak újjáéleszteni.

Egyiknek sem sok köze van a valósághoz. Ha tárgyszerűek vagyunk ugyanis, akkor az egyetlen dolog, amihez e két dolognak köze van, az éppen a győztes eszme forradalmi öntételezése. A forradalom ugyanis nem kinyit, hanem lezár. Ha elzavartuk a régi rendszer híveit, akkor már csak mi vagyunk itt, s nekünk jogunk van az új demokratikus világ alapjainak lefektetésére. Ezek az alapok pedig nemigen teszik lehetővé az ellentétes demokráciaértelmezések plurális megnyilvánulását.

Nem szükséges most belemennünk a részletekbe. Részletek alatt most nem is eseménytörténetet, hanem a folyamatokról való percepciók alakulását érthetjük. A percepciók a politika ugyanolyan szerves részei, mint a politikai objektivációk, mondjuk, az intézmények. Ha bármely tábor tartósan azt érzékeli, hogy az ő demokráciáról vallott nézetei (akármilyen okból) nem tudnak kibontakozni, nem tudnak a politikai diskurzus szerves részévé válni, az a tábor (már persze, ha nem akar behódolni), egyet tehet: megpróbálja kifejezésre juttatni saját értelmezését.

Ami akár radikálisan is eltérhet azokétól, akik az uralkodó értelmezést képviselik.

S akkor már az „ellenforradalomnál” tartunk. Ha valaki azt kérdezi, miért is merült fel már a ’90-es évek második felében az a gondolat, hogy „kormányváltásnál többre, rendszerváltásnál kevesebbre” van szükség, annak azt válaszolhatjuk: nem elsősorban azért, mert a régi rendszer elitje bizonyos mértékig a folyamatok részese maradt. Ez akár elnézhető probléma, már csak azért is, mert a történelem szinte sosem szelektálja ki az új rendszerből a régi szakértőket. Az új rendszereknek ugyanis nincs elegendő szakképzett kádere, tehát voltaképpen rászorulnak a régiekre. Antall József idézett mondata tehát ironikus is, mert ő bekalkulálta ezt, és a hozzá képest radikális személycseréket követelőknek mondta azt, amit.

Ezért az „ellenforradalom” gondolatát nem is itt, hanem eszmei síkon kell keresnünk. A liberális demokrácia nem volt kellőképpen inkluzív rendszer, és első évtizedében a legkevésbé tudta elérni, hogy abba mindenki (vagy legalább a társadalom nagy többsége) beleértse magát. Azok, akik „kívülállónak” vagy kívül hagyottnak érezték magukat, elkezdtek hadakozni ellene, s küzdelmükben arra jutottak, hogy az ő kimaradásuk a liberalizmus túltengéséből következik. Igazuk volt ebben? Objektíve nem lehet megmondani. Szubjektíve viszont bizonyosan, merthogy percepciójukban az, ami az első évtizedben történt, nem egyezett az ő demokráciáról alkotott képével.

A forradalmi demokrácia tehát ellenforradalmi demokráciát szült, és ma ennek az alapkonfliktusnak vagyunk részben az örökösei, részben elmélyítői.

Elmélyítői azért, mert természetesen ma már mindegyik oldal volt kormányon, mindenki kipróbálhatta saját demokráciafelfogását, és mindenki bebizonyította, hogy egyfelől nem érti a mai problémák kezdetekhez tapadó hagyományát; másrészt arra is képtelen, hogy exkluzívból inkluzívvá változtassa a maga demokráciáját.

Ady annak idején a „Magunk szerelméről” írt, mi pedig azt regisztrálhatjuk, hogy a „magunk demokráciái” hadakoznak egymással. Nyilván a jobboldal demokráciája most már egyhuzamban tizenöt éve, amely jottányit nem vitte előbbre az inkluzivitást, de a másik oldalnak sem kell a szomszédba mennie, ha arról van szó, hogy a jobboldali „önkényuralom” helyébe majd a maga (Fél-Magyarország) rendszerét állítsa.

Pedig csak kevesebb forradalmi hév kellett volna. És több érzék az irányba, hogy az egyetemes mérce nem jelent egyengondolkodást. Ennyi lett volna a recept, és ennyi ma is.

A szerző politológus, a Méltányosság Politikaelemző Központ vezetője.

(Borítókép: Magyarország, 1988. június 27. Fotó: Máriás Móni / Fortepan)