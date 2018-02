A turisták, a lakók, a politikusok, vagy a rengeteg hazugság? A bulinegyed népszavazásáról szóló videónk második része. A videó első részét itt tudják megnézni.

A videóban elhangzó zenék:



Richard H Kirk - Nuclear Cloud

Guy Andrews - Without Names VIP (Houndstooth)

Yeule - I Miss You This Much