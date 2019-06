Ezt hallgatom totyogós korom óta

Budapesten lépett fel a '90-es évek egyik legnépszerűbb pop rock fiúbandája, a Backstreet Boys, akikhez olyan slágerek kötődnek, mint az I Want It That Way vagy az Everybody. A koncertre várakozó rajongókat kérdeztük, miért imádják 26 év után is a zenekart.

