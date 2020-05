Hogy mi is az a Raspberry Pi? - Iskolatévé: Raspberry Pi, 1. rész

A mai órán Kangyerka András mérnök-tanár mutatja be a Raspberry Pi miniszámítógépet.

Az adásból megtudhatjátok:

A Raspberry Pi felépítését, képességeit, csatlakoztatható perifériáit

Milyen nyelveken lehet kódolni rajta?

Miben más, mint egy általános pc?

A kártyaméretű eszközzel már általános iskolai felsősként is érdemes megismerkedni, hiszen van rajta Minecraft is, sok egyéb mellett. Persze ez még nem minden, a benne rejlő lehetőségek olyan szerteágazók, hogy akár egyetemi hallgatóként és azon túl is izgalmas kihívásokat találunk a programozásában.