Túlélési útmutató erkélyparasztoknak

Két hét alatt brutális növekedésnek indultak a növények a teraszon, de ahhoz, hogy a szüretig is eljussunk, nem árt egy-két trükk, hogy továbbra is életben tartsuk a kis balkontamagocsikat. Videósorozatunk korábbi részeiben Dóra Melinda Tünde, a Kertkaland szerzőjének segítségével mutattuk be az erdélyen való gazdálkodás alapjait, majd a kezdő kisbirtokosok büszkeségét, a saját paradicsom termesztését, végül a kis helyeken is használható fifikásabb térnövelési technikákat. A mostani záró epizódban megküzdünk a tőzeglegyek rohamcsapataival, drakulányi fémkarókat vetünk be, metszőollót rántunk és elvégezzük a bevezetés a locsolás alapjaiba szakszemináriumot, hogy előbb-utóbb ehessünk is valami nagyon hazait.

A járványban felpörgött a kertészkedésmánia, az Index agrárius szárnya pedig elindított egy kertészkedős sorozatot: a balkonkertészes videók mellett lesznek cikkek madárbarát kertekről, az otthoni földművelés alaptechnikákról, városból kitelepült gazdálkodókról, új termelői közösségekről - de még a talaj is lehet érdekes. Tabletet a talicskába, itt a Kert-Magyarország.