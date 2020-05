Döbrösi Laura: A király macskája

A mai meséből kiderül, hogy hiába a nemesi előjogok, néha egy macska is munkáséletre vágyik.

A mai mesélőnkről:

Döbrösi Laura nevét biztosan ismerik azok, akik nézték az Aranyélet című sorozatot, aminek ő az egyik főszereplője. De láthattuk a Félvilág című tévéfilmben is, ami a népszerű kurtizán, Mágnás Elza életének utolsó napjait mutatta be. Színházi szerepeket is vállal, a Vígszínháztól a Budapesti Anarchista Színházig terjedő palettán.

Mi az a Mesemondó?

Felkértünk egy sor ismert színészt és zenészt, hogy olvassanak fel nekünk régi diafilmeket, amelyek sokszor még magukon viselik az előző rendszer lenyomatait néhány elejtett félmondat, szokatlan narratíva vagy éppen nagyon didaktikus üzenet formájában.

De persze olyan diafilmek is készültek szép számmal a magyar diafilmgyártás százéves történetében, amelyek művészi rajzokkal, kedves vagy éppen nagyon is véres történetekkel igyekeztek lekötni a mesékre váró gyerekeket.

Válogattunk mindenféléből, úgyhogy lesz itt minden, hercegnők, állatok, furcsa és vicces mesék, meg persze rengeteg tanulság!

Ha megnéznétek a többi mesét is, ide kattintsatok!

Ha ti is akartok otthon diázni: www.diafilm.hu. További hangosított diafilmeket pedig ezen a Youtube-csatornán nézhettek.