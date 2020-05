Kódolás a legkisebbeknek - Iskolatévé: robotika, 5. rész

Legórobotokkal a legkisebbek is elkezdhetnek programozni, akár 7 éves kortól is, erre való a klasszikus elemekből építkező WeDo 2.0 csomag. Ezt a készletet, a benne lévő eszközöket Jámbor Kornél, az Edutus Egyetem projektmenedzsere, és Varga Ádám villamosmérnök mutatják be előadásukban.

Az előadásban ezek lesznek:

Bemutatjuk az alkatrészeket

Megadott színnel villogtatjuk a beépített ledet

Brekegni tanítjuk a csigát

Az Index Iskolatévé sorozat második évadában a programozás világát szeretnénk megmutatni három tanár segítségével, akik az alapoktól a legórobotokon át a miniszámítógépek és a szenzorok programozásáig mutatnak nekünk remek trükköket. Nem csak diákoknak szól!