Likó Marcell: Misi mókus

A mai meséből kiderül, hogy miért nem jó, ha egy fa örökké terem, sőt, az is, hogy mit szimbolizál Misi Mókus ráeszmélése a munka szeretetére.

A mai mesélőnkről:

Likó Marcell a Vad Fruttik zenekar énekese, a magyar fesztiválszíntér egyik jól ismert előadója. A zenekart 1996-ban alapította, de néhány év után feloszlottak. A Vad Fruttik 2006-ban tért vissza, ekkor viszont már sikeresen megtapadt a magyar zenei életben, Likó pedig számról számra, lemezről lemezre újabb és újabb oldalát mutatta meg (utolsó albumuk premierje az Indexen volt). Most a Mesemondónak köszönhetően az is kiderült, hogy nagyon nagy átéléssel tud mesét is mondani, nem elfeledkezve a fontos kultúrtörténeti utalásokról.

Mi az a Mesemondó?

Felkértünk egy sor ismert színészt és zenészt, hogy olvassanak fel nekünk régi diafilmeket, amelyek sokszor még magukon viselik az előző rendszer lenyomatait néhány elejtett félmondat, szokatlan narratíva vagy éppen nagyon didaktikus üzenet formájában.

De persze olyan diafilmek is készültek szép számmal a magyar diafilmgyártás százéves történetében, amelyek művészi rajzokkal, kedves vagy éppen nagyon is véres történetekkel igyekeztek lekötni a mesékre váró gyerekeket.

Válogattunk mindenféléből, úgyhogy lesz itt minden, hercegnők, állatok, furcsa és vicces mesék, meg persze rengeteg tanulság!

Ha megnéznétek a többi mesét is, ide kattintsatok!

Ha ti is akartok otthon diázni: www.diafilm.hu. További hangosított diafilmeket pedig ezen a Youtube-csatornán nézhettek.