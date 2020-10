Autós-bringás-gyalogos kalamajkák a Nagykörúton

Szeptember óta hol egy, hol két sávon járnak az autók a Nagykörúton, hol van kerékpársáv, hol nincs. A tavaszi körúti bringás Indexvideó után most a legproblémásabb szakaszra koncentráltunk: a József körútra. Itt több helyen a járdára terelik a kerékpárosokat, siető, zenét hallgatva bóklászó vagy éppen a telefonjukba feledkező gyalogosok közé.

A különböző közlekedési műfajok találkozása azonban nem csak gyalogos-biciklis viszonylatban hordoz izgalmakat, a bringásoknak a körútról a Baross utcára kanyarodó autókra is nagyon kell figyelniük – és fordítva. A helyszínt többször is körbetekerve mi végül egy járdán kétirányúsított kerékpársáv rejtvényének megfejtésénél, a Kiscsibész tér behajtani tilos táblájánál akadtunk el teljesen. A főpolgármester is csak külső segítséggel tudta megválaszolni, amikor Index-nagyinterjúnkban a rejtélyes szakaszról kérdeztük, viszont megígérte, hogy személyesen teker majd végig az Index stábjával a Sárga Sávon, ami szerinte hídtól hídig járna a kerékpárosoknak (Fürjes Balázs is hasonló ígéretet tett az Indexnek nyilatkozva).