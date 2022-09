Az Évnyitó - Az oktatás nemzeti ügy címen meghirdetett demonstráción számtalan diák, tanár és több ellenzéki politikus is utcára vonult, hogy tüntessen a jobb oktatási körülményekért és a tanárok megbecsüléséért. Az Index stábjának több résztvevő is elmondta, szerinte mi most a legfőbb baj az oktatásban.