MCC-s diák: Nem fair, ha egy oktató politikailag állást foglal

Kétrészes videoösszeállítást készítettünk a Mathias Corvinus Collegiumról, a magyar oktatási rendszer egyik különleges, kiemelt státuszban lévő intézményéről. Az intézmény vezetőivel, oktatóival és diákjaival is beszélgettünk. A válaszokból egyebek mellett kiderült: az MCC nem definiálható felsőoktatási intézményként, szakmailag pedig a nemzetközi piacon is megállná a helyét – ehhez viszont a megszólalók szerint kiemelt oktatóit is meg kell fizetnie. A diákok arról is beszéltek, nem érzik úgy, hogy konkrét politikai szólamokat erőltetnének rájuk, sokkal inkább a szabad gondolkodás, illetve a bátor véleményütköztetés felé terelik őket.