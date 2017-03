Sorra épülnek az új lakások: ez a jó pillanat a vásárlásra?

Ha lakásvásárlást tervez, ezt ne hagyja ki. Igazi lakásépítési bumm zajlik most Magyarországon: a nagy ingatlanfejlesztő cégek párhuzamosan több projekten dolgoznak, így nemcsak bővül, hanem látványosan színesedik is az új lakások piaca. A fejlesztések között van Tetris-formájú társasház a IX. kerületben, tópartra néző lakótelep Biatorbágyon, társasház a budai Sas-hegy lábánál és luxus-lakópark Pest bulinegyedében. Tavaly a korábbi évekhez képest jóval több építési engedélyt adtak ki, így a legfrissebb előrejelzések szerint idén még a tavalyi 10 ezernél is több új lakás épülhet. A Portfolio Csoport által szervezett márciusi LAKÁS 2017 kiállítás és lakásvásáron ismét több ezer ingatlanból válogathatnak az érdeklődők.

Fellendült a lakáspiac Magyarországon 2016-ban: mintegy 10 ezer új lakás épült, ami 31 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A konkrét projektindítások mellett a kiadott lakásépítési engedélyek és az új lakások építésére vonatkozó bejelentések együttes száma is nőtt. Ez pontosan 31 559 volt, ami több mint két és félszerese a 2015-ös évinek - derül ki a KSH legfrissebb adataiból, ami egyben azt is jelenti, hogy idén tovább folytatódik a lakásépítési boom. Tavaly év elején jelentősen csökkentették a lakásépítés áfáját, a CSOK pedig azok érdeklődését is felkeltette, akik korábban nem gondolkoztak lakásvásárláson. Ez a felfokozott lakáspiaci helyzet hívta életre Magyarország legnagyobb ingatlanpiaci kiállítását és vásárát, a LAKÁS 2017-et.

Százával épülnek az új lakások

Az ingatlanpiaci fordulat óta a belváros közeli üres telkek fokozatosan épülnek be, némelyik fejlesztő akár párhuzamosan több projektet is indít. Az előrejelzések szerint nem csak a befektetők fognak vásárolni, hanem azok is, akik saját használatra vesznek új ingatlant – ez pedig tovább erősítheti a fejlesztések iránti igényt.

Mutatunk néhányat a legérdekesebb projektek közül, amelyekről még többet lehet megtudni a március 24 és 26 között megrendezett lakásexpón:

Tetris Ház: Az OTP Ingatlan Zrt. több ütemben megvalósuló nagyberuházása első ütemeként 267 lakásos társasházat épít a XI. kerületben, amelynek homlokzatelemeit összekötő alakzatai a Tetris játékot idézik.

City Home: A Metrodom fejlesztése a IX. kerület egyik legnagyobb lakóparki projektje, melynek keretében egy új, modern városnegyed jön létre. A mintegy 1600 lakást magukban foglaló társasházak mellett új utcák, sok zöldterület, valamint egy zárt park és játszótér épül.

Tópark: Az ország első “Város a Városban” típusú ingatlanfejlesztési innovációja, amely az M0, M1 és M7-es autópályák által határolt háromszögben, Biatorbágyon épül, tó felé néző társasházakkal a Lavinamix Kft. kivitelezésében.

Sasad Liget: A Biggeorge projektjének V. üteme épül hatalmas egybefüggő zöld területen a Sas-hegy lábánál, közel a belvároshoz.

Csillaghegy Residence: Elegáns és modern lakópark kellemes, kertvárosi környezetben, budai panorámával a TRENDO Invest kivitelezésében.

Kaluzál Residence: A Triholding belvárosi projektje, a 105 lakásos luxuslakópark igazi ritkaságnak számít a pesti bulinegyed lakáskínálatában.

Milyenek most az ingatlanárak?

Aki új társasházi lakást vásárolna Budapesten, most nagyjából 6500 ingatlan közül választhat. A megnövekedett kereslethez igazodva folyamatosan növelik a kínálati árat a lakások eladói, noha az áremelés mértékéből visszavettek az elmúlt három-négy hónapban.

Míg a főváros kedvező elhelyezkedésű részein egyre magasabbak az árak, addig 10-20 kilométerrel arrébb töredék áron lehet akár komplett családi házat vásárolni.

A főváros peremén található kisebb társasházakban, sorházakban szintén jóval olcsóbbak a lakások – itt még általában négyszázezer forint alatt lehet egy négyzetméterhez jutni.

Minden egy helyen a lakásvásárlásról

A LAKÁS 2017 kiemelt témája a hazai lakáspiac és az új építésű lakóparkok előtt álló lehetőségek és kihívások, részletezve az árak, a támogatások, a hitelek, a műszaki fejlődés lehetőségeit és irányait, illetve a szektort komolyan érintő munkaerőpiaci kihívásokat. A péntektől vasárnapig tartó ingyenes rendezvényen a Millenárisona legnagyobb ingatlanfejlesztők mutatják be épülő és tervezett projektjeiket, például az OTP Ingatlan, a Cordia, a Budapart, a Sasad és még sokan mások.

Az ingatlanközvetítői piac vezető szereplői is jelen lesznek teljes adatbázisukkal, vagyis rengeteg eladó lakásból lehet válogatni - köztük az Otthon Centrum, a Duna House, vagy az OTP Ingatlanpont ajánlataiból. A konkrét vásárlási szándékkal rendelkezők mellett azokat is várják a szervezők, akik a közeljövőben vagy középtávon gondolkodnak lakásvásárláson, lakáseladáson, lakáshasznosításon vagy éppen előnytelen hiteleik kiváltásán. A több ezer eladó lakás mellett a műszaki és esztétikai fejlesztésen gondolkodókat olyan cégek ajánlatai, akciói, tanácsadói várják, akik lakásfelújításban- és modernizálásban nyújtanak segítséget.