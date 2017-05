Még csak kelnének, mire túl vannak az edzőkörükön

Hogy mi vesz rá valakit arra, hogy alvásidejéből áldozzon a sportra, ha nem profi? A kerékpározást egyedül is lehet űzni, de csapatban az igazi: motiváló a többiek jelenléte, ráadásul biztonságot is ad a bolyban haladás. Márpedig amikor valaki dolgozik, tanul, esetleg még gyereket is nevel, egyre nehezebb időpontot találni a közös sporttevékenységre.

Ezt ismerték fel a Coffe Ride alapítói, akik öt éve kitalálták, hogy szerdánként pontosan reggel hatkor nyeregbe pattannak és nekiindulnak előre egyeztetett útvonaluknak. Az egyik ilyen hajnalon velük tartottunk, hogy kiderítsük, mi motivál valakit a hajnali kelésre, akire bringázás után még vár egy munkanap. Nagy titkokra nem leltünk, de az kiderült, hogy közösen leküzdeni az emelkedőket és magunkat ad annyi pluszt, ami miatt megéri előbbre állítani az ébresztőórát.